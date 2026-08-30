Смерть програміста в туалеті не визнали пов’язаною з роботою, бо він не сів за комп’ютер

Програміст / © pexels.com

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У Китаї спалахнув скандал після того, як чиновники відмовилися визнати пов’язаною з роботою смерть 39-річного програміста, який помер у туалеті своєї компанії. Причиною стало те, що чоловік після приходу на роботу не встиг сісти за робочий комп’ютер.

Про це пише SCMP.

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Історія Сіна Чжі, 39-річного програміста із Шеньчженя та батька двох дітей, спричинило хвилю обурення в китайських соціальних мережах. Чоловік помер у квітні в туалеті компанії, де працював.

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Того ранку Сін прийшов на роботу та зареєстрував свій прихід. Однак замість того, щоб одразу вирушити до свого робочого місця на 11-му поверсі, він пішов до туалету на другому поверсі.

Більше на своє робоче місце чоловік не повернувся.

Згодом Сіна знайшли непритомним у туалеті. Люди намагалися його реанімувати, однак врятувати чоловіка не вдалося — було констатовано його смерть. Причину смерті офіційно не розголошували.

Після трагедії компанія Сіна звернулася до місцевого управління з питань людських ресурсів та соціального забезпечення, намагаючись домогтися офіційного визнання смерті пов’язаною з виконанням трудових обов’язків.

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Однак у липні чиновники відхилили заяву.

Управління пояснило своє рішення тим, що на момент смерті Сін «не перебував на своєму робочому місці та не працював».

Чиновники звернули увагу на те, що після реєстрації приходу чоловік одразу вирушив до туалету. Він не увімкнув робочий комп’ютер і не почав виконувати свої службові обов’язки.

Через це в управлінні заявили, що Сін «ще не з’явився на службу».

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Таке рішення обурило родину загиблого. Як повідомляється, його дружина подала запит на адміністративний перегляд рішення та намагається домогтися повторного розгляду справи.

Жінка також звернула увагу на умови, у яких її чоловік працював протягом попередніх років.

За її словами, протягом чотирьох років роботи в компанії Сін регулярно затримувався після 21:00. Одного разу він залишився на роботі майже до 2:00.

Тривалий робочий день і неоплачувані понаднормові години залишаються проблемою для частини китайської Інтернет-індустрії. Високе навантаження на працівників неодноразово спричиняло дискусії щодо їхнього фізичного та психічного здоров’я.

Водночас визнання смерті пов’язаною з роботою має для родини не лише моральне, а й фінансове значення.

Згідно з китайським законодавством, сім’ї працівників, чия смерть офіційно визнається пов’язаною з виконанням трудових обов’язків, можуть претендувати на допомогу на поховання та утримання утриманців, а також одноразову компенсацію.

Цьогорічний розмір одноразової виплати становить близько 1,1 мільйона юанів, або приблизно 165 тисяч доларів США.

При цьому роботодавець Сіна вже виплатив його родині певну компенсацію. Однак точна сума цієї виплати невідома.

Справу також прокоментував адвокат Чжан Цзянь. На його думку, відвідування туалету є природною фізіологічною потребою, а тому сам факт перебування працівника в туалеті не повинен автоматично означати, що він припинив перебувати в робочому середовищі.

Адвокат зазначив, що туалети на території підприємства можна розглядати як частину робочого середовища, оскільки працівник має законну та обґрунтовану потребу користуватися ними під час робочого дня.

Він також наголосив, що значне робоче навантаження Сіна може посилити позицію його родини. Водночас для остаточного вирішення питання, ймовірно, може знадобитися подальше судове провадження.

Подібні справи вже розглядали китайські суди.

Зокрема, 2024 року суд провінції Гуандун ухвалив рішення, відповідно до якого смерть кухаря, який помер у туалеті на робочому місці, була визнана пов’язаною з виконанням трудових обов’язків.

Тому випадок Сіна став особливо резонансним. Користувачі китайських соціальних мереж активно обговорюють рішення чиновників і ставлять під сумнів аргумент, що працівник фактично «ще не приступив до роботи» лише тому, що не встиг увімкнути комп’ютер.

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