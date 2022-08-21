"Смерть пропагандиста Дугіна зараз вигідна всім", - дослідники путінського режиму

Смерть ідеолога та російського пропагандиста Олександра Дугіна, який підтримує путінський режим, зараз вигідна всім.

Про це розповів дослідник путінського режиму, історик Юрій Фельштинський, пишуть "Факти".

"Абсолютно всім хоч трохи мислячим людям, не тільки в Україні, під час війни, яка вже ведеться росією з усім цивілізованим світом, а не тільки з Україною, вигідна смерть ідеолога та пропагандиста, який підтримує путінський режим. Але я не думаю, що за замахом на Дугіна стоїть Україна чи українці. Я думаю, що через причини, які зараз можуть бути нам не видні й не відомі, за цим замахом стоять російські спецслужби", - зазначив він.

За його словами, Дугін своїм чимось завадив.

"Має дуже серйозні міжнародні зв'язки. Я впевнений, що є вихід на дуже серйозні гроші. Чим займалася його дочка, я, відверто, не знаю", - сказав Фельштинський.

Інший дослідник путінського режиму, Ігор Ейдман, також вважає, що цю операцію організували спецслужби РФ. І загинути мав саме Олександр Дугін.

"Схоже на провокацію, щоб отримати привід для посилення путінського терору як усередині країни, так і проти українських лідерів. Старий паяц Дугін, який багато про себе уявив і намагався лізти в розпил великого державного бабла, і його донька мали бути принесені в жертву. Кому ще треба було підривати цю сімейну трупу злих клоунів?", - зазначив він.

За словами Ейдмана, Дугін не водить машину, а його дочка виступила водієм. Але Дугін затримався і поїхав трохи згодом іншою машиною. Вони збиралися разом повертатися із російського пропагандистського фестивалю "Традиція", на якому Дугін читав лекцію.

Нагадаємо, ввечері 20 серпня у Підмосков'ї було підірвано автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого була донька російського філософа та ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна Дар'я – дівчина загинула на місці.

Читайте також: