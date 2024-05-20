Смерть Раїсі: Іран тимчасово очолить Мохбер, який курував угоди з РФ по "Шахедах" і ракетах: що про нього відомо

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув 19 травня в авіакатастрофи. Вертольот, на якому летіли Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, зазнав аварії в горах на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною. Після смерті Ібрагіма Раїсі обов'язки глави держави тимчасово виконуватиме віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. Його кандидатуру вже схвалив Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Хаменеї заявив, що після смерті Раїсі, що з керуванням державою "збоїв не буде". Верховний лідер Ірану заявив, що Мохаммаду Мохберу буде доручено організувати вибори нового президента протягом 50 днів. Також Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу в Ірані.

Хто такий Мохаммад Мохбер

Віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер народився 1 вересня 1955 року. Його, як і Раїсі, вважають близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Мохбер став першим віцепрезидентом 2021 року, коли Ібрагіма Раїсі обрали президентом.

Відомо, що Мохбер у жовтні 2022 року разом з високопоставленими чиновниками та членами Вищої Ради нацбезпеки Ірану відвідував Росію для того, аби завершити угоду щодо відправлення до Москви "Шахедів" та ракет класу "земля-земля", якими РФ завдає ударів по Україні.

Крім того, Тегеран та Москва вели переговори про постачання балістичних ракет.

Європейський Союз 2010 року включив Мохбера до списку фізичних та юридичних осіб, на яких наклав санкції за ймовірну причетність до "діяльності, пов'язаної з ядерною зброєю або балістичними ракетами". Проте через два роки його було виключено зі списку.

Мохбер має два докторські ступені, а також докторську наукову роботу (I ступінь магістра) з міжнародних прав. Крім того, він отримав ступінь магістра та доктора наук з менеджменту.

У минулому Мохбер був офіцером Корпусу вартових ісламської революції. Ця посада давала можливість контролювати активи Ісламської Республіки.

У минулому Мохбер керував кількома телекомунікаційними компаніями, банком був заступником губернатора Хузестана.

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Велика частина діяльності Мохбара пов'язана з фондом Setad, який був створений нібито для продажу нерухомості емігрантів, які залишили країну після революції.

У 2021 році Мохбер зазнав прямих санкцій з боку США за управління найбагатшим державним фондом країни Setad. Фонд було сформовано з використанням величезної кількості майна та активів, конфіскованих під час революції 1979 року.

Через багато років після революції фонд Setad став бізнес-імперією, підконтрольною верховному лідеру Ірану з оборотом близько 95 мільярдів доларів. За десятиліття фонд конфіскував у емігрантів тисячі об'єктів нерухомості, а Хаменеї провів закони, які захистили активи Setad та зробили фонд фактично монополістом у справі вилучення власності від імені найвищого керівника країни.

Нагадаємо, видання Time назвало список потенційних підозрюваних у справі щодо смерті президента Ірану Раїсі.

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