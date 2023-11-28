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"Смерть російським дурням": у Москві оштрафували вчителя за проукраїнське гасло

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Смерть російським дурням": у Москві оштрафували вчителя за проукраїнське гасло

Напис "Слава Україні!" / Фото: ТСН.ua

Загальновідомо, що про поняття "свобода слова" у РФ навіть і не чули.

Так, у Москві суд призначив штраф вчителю за "дискредитацію російської армії". Він має сплатити 40 тисяч рублів.

Про це пише російське видання "Новое время".

Що відомо

Хорошевський суд у Москві покарав вчителя інформатики Сергія Авер'янова за те, що він нібито написав на дошці під час уроку фразу: "Слава Україні! Смерть російським дурням", а також додав до висловлювання зображення свастики. "Порушника" оштрафували на 40 000 рублів за статтею про "дискредитацію російської армії". Щобільше, викладача наразі усунено від роботи.

Додається, що з учнями 9 класу, які стали свідками інциденту, провели "профілактичну бесіду". Іншим дітям найближчим часом розповідатимуть про "небезпеку екстремізму та його проявів". 

Нагадаємо, у Росії 16-річну дівчинку з Харкова оштрафували на 15 тисяч рублів через напис: "Все буде Україна".

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Дата публікації
Перегляди
261
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