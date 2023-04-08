Смерть російськомовних пенсіонерок у Латвії пропагандисти Кремля пояснили уроками латиської мови

Необхідність здати іспити зі знання державної мови, начебто, викликала смертельний переляк у літніх громадянок, що спілкуються російською.

Популярне російське видання, яке досі зберігає радянську назву “Московский комсомолец”, опублікувало пропагандистську статтю про смерть у Латвії двох російськомовних пенсіонерок, які померли, начебто, після відвідин уроків із вивчення латиської мови.

На це звернув увагу у своєму Telegram-каналі журналіст і блогер Денис Казанський.

“Це не якийсь стьоб з Твіттера, це цілком серйозно пише відоме російське видання”, - зауважив він.

Кремлівські пропагандисти заявляють, буцімто пенсіонери померли через страх перед депортацією, оскільки всім, хто перебуває в Латвії, потрібно до 1 вересня вивчити мову та скласти іспит. Мовляв, вони переживали через те, що “завалять” таке складне випробування.

Фото: із соцмереж

“За 60 років проживання в Латвії вони не змогли вивчити її мову, і тепер так бояться, що їх депортують із проклятої “фашистської” Латвії до рідної Росії, що вмирають від страху”, - іронічно прокоментував черговий фейк кремлівських пропагандистів журналіст.

Латвія виганятиме з країни росіян, які не здадуть тест на знання мови

Нагадаємо, латвійський парламент ухвалив у першому читанні зміни до закону, який надає громадянам Росії з тимчасовими видами на проживання додатковий термін для підготовки до іспиту з державної мови. Знання латиської мови – головна умова отримання постійного посвідки на проживання.

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