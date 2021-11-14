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Смерть солдата на польсько-українському кордоні та злам хакерами пошти ФБР: п'ять новин, які ви могли проспати

Смерть солдата на польсько-українському кордоні та злам хакерами пошти ФБР: п'ять новин, які ви могли проспати

twitter.com/podlaskaPolicja

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • На кордоні із Білоруссю загинув польський солдат. Читати далі –>
  • У московському метро один із чоловіків, які впали на рейки на станції "Східненська", намагався допомогти іншому постраждалому. Читати далі –>
  • У Канаді дозволили щеплюватися бустерною дозою вакцини Moderna від коронавірусу всім дорослим жителям.  Читати далі –>
  • Федеральне бюро розслідувань США заявило, що хакерам вдалося зламати його електронну пошту та розіслати від імені відомства десятки тисяч фейкових листів, у яких містилося попередження про можливу кібератаку. Читати далі –>
  • У США три снігові барси померли в зоопарку для дітей міста Лінкольн, що в штаті Небраска, від ускладнень, спричинених коронавірусом. Читати далі –>
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