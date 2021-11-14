Смерть солдата на польсько-українському кордоні та злам хакерами пошти ФБР: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- На кордоні із Білоруссю загинув польський солдат. Читати далі –>
- У московському метро один із чоловіків, які впали на рейки на станції "Східненська", намагався допомогти іншому постраждалому. Читати далі –>
- У Канаді дозволили щеплюватися бустерною дозою вакцини Moderna від коронавірусу всім дорослим жителям. Читати далі –>
- Федеральне бюро розслідувань США заявило, що хакерам вдалося зламати його електронну пошту та розіслати від імені відомства десятки тисяч фейкових листів, у яких містилося попередження про можливу кібератаку. Читати далі –>
- У США три снігові барси померли в зоопарку для дітей міста Лінкольн, що в штаті Небраска, від ускладнень, спричинених коронавірусом. Читати далі –>