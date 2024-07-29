Смерть у "капсулі самогубця" скасували в останню хвилину: у чому причина та хто мав померти – фото

Перша людина повинна була померти в машині 17 липня.

Творець скандальної "капсули самогубця", яка, як стверджується, безболісно закінчує життя людини одним натисканням кнопки, в останню хвилину скасував запуск.

Про це повідомляє Daily Mail.

Доктор Філіп Нічке, якого прозвали "Доктором Смерть", оголосив, що плани щодо розміщення першого пацієнта під назвою "Персона X" у капсулі Sarco "назавжди відкладені".

Жінка зі Сполучених Штатів у віці 50 років планувала використовувати високотехнологічну систему вмирання, яка була описана як "Tesla евтаназії", 17 липня.

Прокурори в Швейцарії кантона Шаффхаузен попередили 76-річного австралійського лікаря, що продовження операції може перетворитися на юридичні проблеми для нього, заявивши, що це спричинить "серйозні наслідки".

Однак не страх переслідування змусив команду групи прихильників евтаназії Exit International відмовитися від своїх планів, хоча медик вважає, що "медіа-буря", що послідувала за цим, справді вплинула на пацієнтку.

Капсула самогубця / Фото: Exit International

Засновник групи та винахідник капсули Sarco Нічке пояснив, що у "Персони X" погіршується психічне здоров'я, тому її самогубство та дебют його творіння були "перервані".

Він сказав: "З огляду на її ситуацію очевидно, що цій людині зараз слід надавати психіатричну допомогу, а не допомогу в самогубстві".

Прихильник евтаназії візьме участь в оцінці та попередньому відборі наступного кандидата, який захоче завершити життя самогубством за допомогою капсули Sarco.

Нічке сказав: "З огляду на пильну увагу ЗМІ до "Персони X", всіх майбутніх клієнтів необхідно попередити про можливість того, що, попри всі наші зусилля зберегти їхню смерть у таємниці, будь-яке перше використання Sarco стане предметом пильної уваги та висвітлення у ЗМІ".

Філіп Нічке демонструє свій винахід / Фото: Exit International

Він пояснив, що побоювання щодо "Персони X" виникли після того, як вона пережила "множинні епізоди значних когнітивних провалів, що межують із передпсихозом", тоді як наближалася дата її запланованої смерті. Коли 17 липня нарешті настав, група з евтаназії під назвою The Last Resort оголосила, що протягом наступного року замість цього буде використано контейнер Sarco.

Компанія Exit International стверджує, що надрукована на 3D-принтері капсула може забезпечити людям, які бажають накласти на себе руки, "безболісну смерть" протягом декількох хвилин.

Принцип дії полягає в заповненні камери азотом, що призводить до швидкого зниження рівня кисню, в результаті чого люди, що перебувають всередині, швидко відчувають запаморочення, а потім непритомніють вже через хвилину і помирають через 10 хвилин.

Нічке заявив, що вигадав капсулу смерті, щоб створити "мирний, надійний, немедикаментозний" метод асистованої смерті, який дозволить пацієнтові повністю контролювати свої останні хвилини.

Капсула самогубця / Фото: Exit International

Компанія Exit International навіть подбала про те, щоб капсули Sarco можна було активувати за допомогою голосового управління та руху очей для тих, хто страждає на дуже важкі захворювання та проблеми з рухливістю, такими як синдром замкненої людини.

Раніше Нічке підкреслив, що капсула пройшла ретельне тестування, і сказав, що він "ймовірно скористається Sarco" у свої останні дні, замість того, щоб перебувати "в жалюгідному стані, будучи серйозно хворим".

Нагадаємо, раніше Філіп Нічке висловився про момент неповернення для тих, хто вирішить використати його творіння. Також стало відомо, скільки коштує таке самогубство.

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