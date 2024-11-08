Смерть українця у Польщі: місцевому поліціянту висунуто звинувачення

Польському поліцейському загрожує до пʼяти років увʼязнення, він дав свідчення у справі, проте не визнав провину.

У Польщі в місті Ополе прокуратурависунула обвинувачення 29-річному поліцейському за надмірне застосування сили щодо 48-річного громадянина України 29 жовтня, що призвело до його смерті.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" речник Окружної прокуратури в Ополе Станіслав Бар.

"6 листопада 29-річному поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні службових повноважень через невідповідне застосування засобів безпосереднього примусу з метою знерухомлення особи, що призвело до смерті 48-річного громадянина України", – зазначив речник прокуратури.

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За словами Бара, поліцейському загрожує до пʼяти років увʼязнення. Він дав свідчення у справі, проте не визнав провину. Правоохоронця усунуто від виконання обовʼязків, йому також заборонено виїжджати з Польщі

Як зазначив Бар, розтин тіла українця засвідчив, що він міг померти в результаті різкого припинення дихальних функцій, тобто через удушення. Проте точну причину смерті можна буде назвати лише після проведення усіх експертиз, зокрема гістопатологічної, що займе ще кілька тижнів.

Речник прокуратури додав, що тіло померлого вже передали родині.

Прокурор розповів про обставини інциденту. За його словами, 29 жовтня поліцію викликав власник фірми у населеному пункті Кшивізна, де хотів працевлаштуватися українець. Підприємець вимагав від чоловіка, який у результаті відмовився у нього працювати, заплатити за ночівлю. Спочатку той відмовлявся, але на момент приїзду поліції заплатив. Коли поліцейські попросили українця показати документи, він відмовився. Тож патрульні хотіли відвезти чоловіка у відділок, але він пручався. Коли на нього намагалися надягти кайданки, застосовуючи силові прийоми, чоловіку стало зле, він знепритомнів. На місце викликали рятувальників, але вони лише констатували смерть українця.

Бар наголосив: прокуратура виключає застосування надмірної сили поліцейським на грунті національної неприязні і вважає це нещасним випадком.

Речник прокуратури також зауважив, що в Опольському воєводстві це перший у нинішньому році випадок смерті під час затримання поліцією.

Генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар повідомив, що смерть громадянина України Ігоря Ш. перебуває на особливому контролі установи. Обставини цього випадку, включно з правомірністю застосування сили, розслідуються Окружною прокуратурою в Ополе.

"Зі свого боку Генконсульство у взаємодії з правоохоронними органами підкреслює важливість всебічного, повного і об’єктивного розслідування всіх обставин справи", – наголосив Токар.

Нагадаємо, у Польщі визначили категорію українців, яких без жодних умов депортуватимуть.

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