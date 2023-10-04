Смерть українця у витверезнику Польщі: з’явились кадри з тортурами з боку поліції

2021 року Дмитра Никифоренка затримали вроцлавські поліцейські, відправили його до витверезника, де разом із тамтешніми працівниками застосували тортури. Внаслідок знущань українець помер.

Польські ЗМІ опублікували відео, яке доводить застосування поліцією тортур до українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава, внаслідок чого чоловік помер 2021 року.

Ролик опублікувало польське видання Onet.

Що відомо про смерть українця у витверезнику Вроцлава

Українець Никифоренко був родом з Вінниччини і працював у Польщі на будівництві. Чоловік разом з колегами повертався 30 липня 2021 року з барбекю, де всі вони вживали алкоголь. За результатами перевірки, у крові Дмитра було 1,5 проміле алкоголю. Однак попри заяви польської поліції, у тілі українця не знайшли наркотиків або стимуляторів.

Никифоренко повертався додому автобусом і не демонстрував гучну чи непристойну поведінку, як стверджували поліцейські. У якийсь момент чоловік просто заснув у транспорті. А правоохоронці запевняли, що той був агресивним та начебто вдарився головою об вікно, аби нашкодити собі. Onet зазначає, що насправді цього не було.

Коли автобус прибув на кінцеву зупинку, водій не зміг розбудити Дмитра, тож на місце викликали "швидку" та пізніше – поліцію, яка забрала чоловіка до витверезника.

Дмитро Никифоренко

Тортури над українцем у витверезнику Польщі

Повідомляється, що о 22:27 Никифоренка перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння зафіксувала камера нагляду. Українця заводили до приміщення у кайданках. Зняті через кілька хвилин кадри та свідчення правоохоронців доводять, що перед самим виходом до витверезника із авто проти Дмитра застосували сльозогінний газ. На його було видно свіжі сліди.

Українця привезли до витверезника в Польщі / Фото: ONET.PL

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Польське видання також опублікувало висновок для суду від молодшого інспектора поліції у відставці Томаша Мацуги. Цей висновок був зроблений на основі аналізу запису з камер спостереження. Так, о 22:41 до українця почали застосовувати силу, а вже о 23:06 медики почали проводити реанімаційні заходи, але не змогли врятувати чоловіка.

За висновком Мацуги, на відео зафіксовано, як о 22:41 четверо людей занесли Никифоренка за руки та за ноги до кімнати, поклавши його на ліжко. Від того моменту чоловіка постійно утримували працівники витверезника і поліцейські, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів. На кадрах чітко видно, що Дмитро лежав та був знерухомлений, а в якийсь момент поліцейський сів на його спину.

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Близько 22:57 поліцейські вже не тримали Никифоренка, він нерухомо лежав на ліжку. Присутні – троє поліцейських, двоє чоловіків і троє жінкок – стояли і спостерігали за українцем, який лежав. Потім йому розв’язали ноги та перевірили стан здоров’я, поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. За кілька хвилин ці зусилля продовжили медики, однак врятувати Дмитра не вдалося.

Тортури над українцем у витверезнику Польщі / Фото: ONET.PL

Смерть Никифоренка намагалися замовчувати. Його рідним повідомили лише, що чоловік помер під час втручання поліції у зв’язку з припиненням серцебиття.

Лише після публікації видання Wyborcza було відкрито внутрішнє поліцейське провадження, проведені відсторонення та звільнення зі служби правоохоронців, які брали участь у тортурах.

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Чи покарали когось за смерть українця у витверезнику

У березні 2023 року до суду надійшов обвинувальний акт прокуратури проти дев'яти осіб.

Так, троє поліцейських і двоє працівників витверезника обвинувачені у знущаннях над українцем і побитті його до смерті. Четвертого працівника поліції звинувачують у ненаданні допомоги. За версією слідства, він дивився на катування Никифоренка, але жодним чином не протидіяв цьому.

Окрім того, вбивство через необережність інкриміновано медикині, яка працювала у витверезнику та не змогла запобігти насильству над українцем. Ще двоє обвинувачених – працівниці витверезника, які могли брати участь у приховуванні інциденту.

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