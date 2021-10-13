Смерть українки в польському хостелі: які версії розглядає прокуратура та чому вважає справу заплутаною

Смерть українки в польському хостелі: які версії розглядає прокуратура та чому вважає справу заплутаною

Наразі прокуратура очікує на результати розтину тіла померлої українки та встановлює контакт з родиною жінки.

Районна прокуратура у місті Стараховіце (південний схід Польщі) розглядає різні версії смерті 51-річної громадянки України, яку знайшли мертвою в одному з місцевих хостелів.

Про це розповів заступник районного прокурора прокуратури у м. Стараховіце Кшиштоф Груднєвський, пише "Укрінформ".

"Ми розглядаємо різні версії. Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є",- зауважив прокурор.

За його словами, робочими версіями є смерть з природних причин, побиття в результаті якого наступила смерть і цілеспрямоване вбивство. Однак, дві останні версії прокурор усе ж вважає малоймовірними, оскільки на тілі жінки немає характерних слідів, які б вказували на насильницьку смерть.

Через те, що немає конкретного свідка, який би розповів, що жінка робила, де працювала, чим займалася напередодні трагічної події, прокурор вже назвав справу доволі "заплутаною". Відтак потрібно опитувати багатьох людей.

Також читайте У Польщі під час руху загорівся автобус з українцями

“Ми перевіряємо, де працювала жінка. Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо, лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця”,- повідомив Груднєвський. Наразі прокуратура очікує на результати розтину тіла померлої українки і залежно від цього визначатиме, як діяти далі. Крім того, до кінця тижня буде підготовлено повну документацію щодо причин смерті особи. Наразі прокуратура встановлює контакт з родиною померлої і вирішуватиме, коли і як тіло буде передано похоронному агентству для перевезення в Україну. Нагадаємо: У Польщі в одному з хостелів у Стараховіце виявили тіло 51-річної громадянки України.

У МЗС, коментуючи трагедію, повідомили, що жінка перебувала на території сусідньої країни на законних підставах. Українська сторона співпрацює із польськими слідчими органами для встановлення причини смерті жінки. Новини світу: у Польщі четверню братів можуть розлучити з батьком Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання