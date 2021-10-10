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Смерть від постковідного синдрому в Ізраїлі і випадок лихоманки Ебола в Конґо. П'ять новин, які ви могли проспати

Смерть від постковідного синдрому в Ізраїлі і випадок лихоманки Ебола в Конґо. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Дослідники виявили печатку Івана Мазепи, яка підтверджує його княжий титул. Читати далі –>
  • В Ізраїлі невакцинований від COVID-19 16-річний підліток помер від постковідного синдрому PIMS. Читати далі –>
  • У Республіці Конґо в східному місті Бені підтвердили новий випадок лихоманки Ебола. Це сталося всього через п'ять місяців після завершення останнього в країні спалаху хвороби, який забрав життя шести людей. Читати далі –>
  • Житель американського штату Флорида, виправданий у справі про зґвалтуванні і вбивство 1983 року, після відбуття 37 років тюремного терміну подає до суду на всіх причетних до свого засудження. Читати далі –>
  • Громадяни Російської Федерації масово їдуть до Республіки Сербія, щоб отримати щеплення схваленими світовою спільнотою вакцинами від COVID-19. Читати далі –>
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