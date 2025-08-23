Смертельна аварія автобуса з туристами: є десятки постраждалих та загиблі

ДТП в США. Фото: X/@WBEN

У штаті Нью-Йорк, США, сталася масштабна дорожня аварія за участі туристичного автобуса. Щонайменше п’ятеро людей загинули та 24 отримали поранення.

Про це повідомило видання Fox News.

Інцидент стався в окрузі Дженессі: автобус із 54 пасажирами, що їхав від Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка, зіткнувся з вантажівкою неподалік позначки 4039 милі й перекинувся. Від удару частину людей викинуло з салону, а дехто опинився під уламками.

Постраждалих доставили до медичного центру округу Ері. Лікарі уточнили, що двоє перебувають у операційній, а кілька пацієнтів — у відділенні інтенсивної терапії.

Очевидці стверджують, що автобус несподівано втратив контроль, виїхав через розділювальну смугу й перекинувся на узбіччі. Водій пояснив, що відволікся та різко смикнув кермо. Правоохоронці встановили: ні технічної несправності, ні алкогольного чи наркотичного сп’яніння в нього не було. Звинувачень проти водія не висуватимуть.

Серед пасажирів були громадяни Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Філіппін та США. Туристична компанія, що організувала поїздку, співпрацює зі слідством.

Повідомляється, що для розслідування обставин трагедії Національна рада з безпеки на транспорті США направила спеціальну групу.

Нагадаємо, на заході Афганістану сталася масштабна аварія — автобус із біженцями спочатку врізався в мотоцикл, а потім зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила пальне. Відомо про 79 загиблих, серед них 17 дітей.

Раніше ми писали про те, що у районі Ель-Харраш, що в Алжирі, внаслідок падіння пасажирського автобуса у річку щонайменше вісімнадцять людей загинули та десять дістали поранення.