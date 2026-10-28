Смертельна аварія на залізниці: два поїзди зіткнулися лоб у лоб, щонайменше 30 людей загинули (фото)

Аварія потяга в Іспанії. / © ABC

Реклама

У середу, 28 жовтня, в Іспанії сталася масштабна залізнична аварія: зіткнулися два швидкісні поїзди, які рухалися назустріч один одному. Загинуло щонайменше 30 пасажирів. Втім, жертв може бути більше.

Про це повідомляє іспанські видання El País та ABC.

Реклама

За даними уряду Кастильї-Ла-Манчі, внаслідок залізничної аварії загинуло щонайменше 30 осіб.

Реклама

Аварія сталася близько 9:00 ранку між містами Лос-Єбенес та Урда в провінції Толедо, регіон Кастилія-Ла-Манча. Один із поїздів AVE належав державному оператору Renfe і прямував із Мадрида до Севільї. Він зіткнувся із приватним швидкісним потягом Iryo, який рухався у зустрічному напрямку. Унаслідок зіткнення два вагони Iryo зійшли з рейок.

Речниця уряду Кастильї-Ла-Манчі Естер Паділья підтвердила, що у вагонах потяга Iryo було 147 осіб, а в AVE — 397 пасажирів.

Після аварії компанія Adif, яка управляє залізничною інфраструктурою Іспанії, призупинила рух швидкісних поїздів на лінії між Мадридом та Андалусією. Водночас через масштаб аварії було задіяно команду реагування на стихійні лиха.

За даними ABC із посиланням на джерела в Міністерстві транспорту Іспанії, причиною аварії могла стати людська помилка. Попередньо, працівник державної компанії усував несправність основної системи сигналізації і не попередив машиніста поїзда AVE про наближення зустрічного поїзда Iryo.

Реклама

Свідчення пасажирів

Очевидець аварії, будівельник Давід Гомес, який працював із колегами на сусідній ділянці згадує, що пасажири намагалися вибратися назовні через вікна.

«Ми перерізали огорожу, щоб розчистити територію, і надавали людям допомогу аптечками, які мали із собою», — розповів Гомес.

Одним із пасажирів поїзда Renfe був іспанський тележурналіст Мігель Анхель Перес Лагуна. Він мав місця у задній частині поїзда. Він розповів, що в якийсь момент відчув «дуже сильний удар». З його слів, передня частина поїзда «просто піднялася в повітря».

© ABC

© ABC

Нагадаємо, між Барселоною та Жироною сталася аварія - автобус злетів із гірської дороги і впав із 20-метрового схилу. Місцевість, де транспортний засіб потрапив у ДТП, нерівна, важкодоступна та нестабільна. Унаслідок аварії постраждало понад 80 осіб.

Реклама

Новина доповнюється

Новини партнерів