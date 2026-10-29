На місці трагедії / © Associated Press

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В Іспанії на залізничній лінії, що сполучає Мадрид з південним регіоном Андалусія, зіткнулися два швидкісні поїзди. За останніми даними, загинули 68 осіб.

Про це повідомляє CNN.

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Прем’єр-міністр Педро Санчес прибув до місця катастрофи і заявив, що «вся Іспанія перебуває в жалобі». Уряд оголосив три дні офіційної жалоби.

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Рятувальники продовжують пошуки серед уламків вагонів. Це друга смертельна залізнична аварія в країні за рік і найсмертоносніша в Європі від 2013 року.

Після аварії рух швидкісних потягів між Мадридом та Андалусією повністю зупинили. Обмеження також торкнулися сполучення між столицею, Сьюдад-Реалем і містами на півдні країни.

На місці трагедії / © Associated Press

Що відомо про катастрофу в Іспанії

Аварія сталася після 09:00 за місцевим часом між муніципалітетами Мора та Оргас. За попередніми даними, один швидкісний поїзд врізався у хвіст іншого поблизу міста Урда. Внаслідок зіткнення щонайменше два вагони зійшли з рейок.

До місця катастрофи направили значні сили екстрених служб. За даними іспанських рятувальників, у ліквідації наслідків аварії задіяні були кілька пожежних бригад, три гелікоптери та дві мобільні реанімаційні бригади.

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За версією, яку озвучило видання El Pais до катастрофи міг призвести збій системи безпеки LZB, яка контролює рух на високошвидкісних залізничних лініях Іспанії. Зазначається, зокрема, що вранці 28 жовтня через несправність близько восьми поїздів зупинилися в районі події.

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