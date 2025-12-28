Смертельна аварія у Польщі: МЗС підтвердило загибель п’яти молодих українців

Смертельна аварія біля Бжега

У МЗС України підтвердили, що неподалік міста Бжег на південному заході Польщі у ДТП загинули 6 людей, з яких п’ятеро українців.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Польські правоохоронці проводять слідчі дії.

У МЗС запевнили, що українські консули перебувають у контакті з родичами загиблих українців.

Нагадаємо, що поблизу міста Бжег вранці 24 грудня сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Лоб у лоб зіткнулися автомобілі Ford Kuga та Volkswagen Passat.

«У Volkswagen Passat перебували особи української національності — четверо чоловіків та жінка. Для їхньої ідентифікації буде необхідне генетичне тестування», — сказав речник Окружної прокуратури, якого цитує «Fakt.pl».

