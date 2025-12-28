ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
9121
Час на прочитання
1 хв

Смертельна аварія у Польщі: МЗС підтвердило загибель п’яти молодих українців

У Польщі ДТП забрала життя п’яти молодих українців, наймолодшому було лише 17.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Смертельна аварія біля Бжега

Смертельна аварія біля Бжега

У МЗС України підтвердили, що неподалік міста Бжег на південному заході Польщі у ДТП загинули 6 людей, з яких п’ятеро українців.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Польські правоохоронці проводять слідчі дії.

У МЗС запевнили, що українські консули перебувають у контакті з родичами загиблих українців.

Нагадаємо, що поблизу міста Бжег вранці 24 грудня сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Лоб у лоб зіткнулися автомобілі Ford Kuga та Volkswagen Passat.

«У Volkswagen Passat перебували особи української національності — четверо чоловіків та жінка. Для їхньої ідентифікації буде необхідне генетичне тестування», — сказав речник Окружної прокуратури, якого цитує «Fakt.pl».

Раніше ми писали, що робити українцю у разі аварії за кордоном.

Дата публікації
Кількість переглядів
9121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie