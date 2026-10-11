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Смертельна аварія забрала життя 11 людей: автобус зіткнувся із вантажівкою
У Туреччині внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще 27 постраждали.
У провінції Маніса на заході Туреччини туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії 11 людей загинули, ще 27 дістали поранення. ДТП сталася сьогодні поблизу в’їзду на автомагістраль біля міста Акхісар. Автобус прямував із Бурси в напрямку Ізміра.
Про це повідомляє Bild.
Постраждалих доправили до лікарень. За останніми даними міністра охорони здоров’я Туреччини, один із них перебуває у тяжкому стані, ще 18 людей — у стані середньої тяжкості.
За попередньою версією, вантажівка могла виїхати на зустрічну смугу. Однак офіційної причини аварії поки не встановлено.
Прокуратура розпочала розслідування обставин зіткнення.
Нагадаємо, раніше смертельна ДТП забрала життя українки в Туреччині. У місті Аланія сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі 34-річної громадянки України Асії Мачкалян. Вона перебувала на мотоциклі, який зіткнувся з легковим автомобілем на одному з міських проспектів.