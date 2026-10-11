Смертельна аварія забрала життя 11 людей: автобус зіткнувся із вантажівкою

ДТП в Туреччині / © Bild

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У провінції Маніса на заході Туреччини туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії 11 людей загинули, ще 27 дістали поранення. ДТП сталася сьогодні поблизу в’їзду на автомагістраль біля міста Акхісар. Автобус прямував із Бурси в напрямку Ізміра.

Про це повідомляє Bild.

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Постраждалих доправили до лікарень. За останніми даними міністра охорони здоров’я Туреччини, один із них перебуває у тяжкому стані, ще 18 людей — у стані середньої тяжкості.

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За попередньою версією, вантажівка могла виїхати на зустрічну смугу. Однак офіційної причини аварії поки не встановлено.

Прокуратура розпочала розслідування обставин зіткнення.

Нагадаємо, раніше смертельна ДТП забрала життя українки в Туреччині. У місті Аланія сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі 34-річної громадянки України Асії Мачкалян. Вона перебувала на мотоциклі, який зіткнувся з легковим автомобілем на одному з міських проспектів.

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