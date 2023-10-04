Смертельна аварія із українцями в Італії: ЗМІ назвали попередню причину ДТП

У компанії, де працював водій, розповідають, що він мав досвід роботи за кермом.

Попередня причина жахливої аварії у Венеції, у якій загинули понад 20 людей, серед яких були українці, - водієві автобуса стало зле.

Про це повідомляє місцеве видання Corriere del Veneto.

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Журналісти озвучують, що у перші години була версія щне одна версія аварії. Припускали, що перед смертельним падінням на борту автобуса виникла невелика пожежа, однак це пізніше спростували рятувальники.

На камерах відерспостереження з'явився момент аварії, який може свідчить, що водієві стало погано. Як видно на записі, водій не намагався гальмувати, коли врізався в огорожу.

За даними італійських ЗМІ, водія автобусв звати Альберто Ріццотто, йому було 40 років. Він працював на компанію Martini Bus, яка орендувала автомобіль компанії La Linea.

Генеральний директор компанії La Linea Массімо Фіорезе розповідає, що Ріццото був водієм із досвідом.

"Він був дуже хорошою людиною. Періодично здійснював необхідні виїзди. Судячи з того, що я бачив, він працював з нами з 2014 року, потім він зробив перерву, а потім знову повернувся до нас на 7 років", - пригадає про нього Фіорезе.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня стало відомо, що сталася смертельна аварія, серед яких були українці. Це згодом підтвердили у МЗС України.

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