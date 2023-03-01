Смертельна аварія на залізниці у Греції: кількість жертв зросла до 32 людей (фото, відео)

У Греції зіштовхнулися пасажирський і грузовий потяги.

На півночі Греції у ніч проти 1 березня зіштовхнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці інциденту сталася пожежа. Наразі відомо про 32 загиблих, 85 людей постраждали.

Про це пише BBC.

Пасажирський потяг прямував з Афін до північного міста Салоніки, коли зіткнувся лоб у лоб з іншим вантажним потягом біля міста Лариса в центральній Греції, що призвело до пожежі щонайменше в одному з вагонів.

Horrific train accident in #Greece the number of dead now up to 35 with 85 hospitalized.

A freight train hit a passenger train. pic.twitter.com/yk9Ie97iYz — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 1, 2023

За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі перебувало 350 людей. За словами пасажирів, зіткнення нагадувало землетрус.

"Протягом 10, 15 секунд був хаос. Перекидання, пожежі, звисаючі кабелі, розбиті вікна, люди кричали, люди в пастці", - говорять очевидці.

Наразі точні причини аварії невідомі.

"Це було дуже потужне зіткнення", - сказав регіональний губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.

За його словами, перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, і перші два вагони загорілися і були "майже повністю знищені".

"Вони їхали на великій швидкості, і один (машиніст - ред.) не знав, що наближається інший", - додав він.

#Greece train accident: A passenger train and a Cargo train collided, at least 29 were killed, and more than 85 were injured.

Om Shanti#TrainAccident #viralvideo #Jawan #BreakingNews pic.twitter.com/bSgu9t7C6a — Rahul Kumar (@rkhax1) March 1, 2023

На місці аварії продовжують працювати пожежні та медики. Кількість жертв може зрости.

ЗМІ Греції назвали аварію найбільшою залізничною катастрофою в історії країни. У рятувальних роботах задіяно 150 співробітників служб екстреної допомоги, 40 одиниць спецтехніки та підйомні крани.

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