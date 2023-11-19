Смертельна аварія у Польщі із українцями: у МЗС розповіли деталі

У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель двох жінок та дитини у аварії в Польщі, яка сталася під ранок у неділю, 19 листопада.

Про це повідомили УНІАН в пресслужбі МЗС України.

"У місцевості Вершині біля міста Грубешова в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса на українській реєстрації. Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років", - розповіли у дипломатичному відомстві.

За їхніми даними, ще четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога.

На місце смертельної аварії виїхав український консул, аби надати українцям консульську допомогу.

Які причини ДТП - наразі невідомо.

Нагадаємо, 19 листопада польські видання поініформували, що у Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) сталася смертельна ДТП з українцями. Внаслідок аварії загинуло дві жінки та дитина.

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