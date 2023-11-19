Смертельна аварія у Польщі з українцями: посол розповів про загиблу дитину та її матір (фото)

У Польщі внаслідок ДТП загинули шестирічна дитина і двоє жінок.
У Польщі вранці 19 листопада сталася смертельна аварія – автобус з десятьма українцями розбився біля міста Грубешів, неподалік українського кордону. Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років.
Про причини аварії і травмованих розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Наталка Волосацька в ефірі ТСН.
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За попередньою інформацією, водій автобуса міг заснути, виїхати на зустрічну смугу і в’їхати в дерево.
Як розповів посол України в Польщі Василь Зварич, внаслідок аварії було поранено четверо осіб, в тому числі трирічна дитина. Зараз вони перебувають в лікарні.
"Мама 3-річної дитини перебуває у відділку поліції, їй, зокрема надають психологічну допомогу, бо її старша дитина – 6-річна дівчинка загинула в ДТП", - розповів посол.
За інформацією місцевої поліції водій автобуса був тверезий.
Нагадаємо, 19 листопада у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями. Внаслідок аварії загинуло дві жінки та дитина.
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