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Смертельна аварія у Польщі з українцями: посол розповів про загиблу дитину та її матір (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Смертельна аварія у Польщі з українцями: посол розповів про загиблу дитину та її матір (фото)

Смертельна аварія у Польщі з українцями / Фото: скриншот

У Польщі внаслідок ДТП загинули шестирічна дитина і двоє жінок.

У Польщі вранці 19 листопада сталася смертельна аварія – автобус з десятьма українцями розбився біля міста Грубешів, неподалік українського кордону. Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. 

Про причини аварії і травмованих розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Наталка Волосацька в ефірі ТСН. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загинула і 6-річна дитина! Стала відома попередні причини смертельної ДТП з українцями в Польщі

За попередньою інформацією, водій автобуса міг заснути, виїхати на зустрічну смугу і в’їхати в дерево.

Як розповів посол України в Польщі Василь Зварич, внаслідок аварії було поранено четверо осіб, в тому числі трирічна дитина. Зараз вони перебувають в лікарні.

"Мама 3-річної дитини перебуває у відділку поліції, їй, зокрема надають психологічну допомогу, бо її старша дитина – 6-річна дівчинка загинула в ДТП", - розповів посол.

За інформацією місцевої поліції водій автобуса був тверезий.

Аварія у Польщі з українцями 19 листопада / Фото: скриншот / ©
Аварія у Польщі з українцями 19 листопада / Фото: скриншот
Аварія у Польщі з українцями 19 листопада / Фото: скриншот / ©
Аварія у Польщі з українцями 19 листопада / Фото: скриншот
Аварія у Польщі з українцями 19 листопада / Фото: скриншот / ©
Аварія у Польщі з українцями 19 листопада / Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 листопада у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями. Внаслідок аварії загинуло дві жінки та дитина.

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Дата публікації
Перегляди
649
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