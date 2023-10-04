Смертельна аварія з українцями в Італії: у МЗС розповіли про жертви та постраждалих

Туристичний автобус із пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.
В жахливій аварії біля Венеції загинуло п'ятеро українців та троє - отримали поранення.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі українським ЗМІ.
За його словами, наразі дипломатичне відомство встановлюють звʼязок із родичами постраждалих та загиблих.
"Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються аварією, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів", - розповів Ніколенко.
Українські консули співпрацюють із італійськими правоохоронцями, аби встановити всі обставини смертельної ДТП.
Що стало причиною аварії - поки невідомо.
Окрім громадян України, на борту автобуса були громадяни Франції, Німеччина та Хорватії.
Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня стало відомо, що біля Венеції з мосту впав автобус із туристами, серед яких були українці. Внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі. Вижили в катастрофі 18 пасажирів, які отримали поранення та знаходяться в різних лікарнях у Венето.
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