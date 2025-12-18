Смертельна авіакатастрофа у США: загинув гонщик NASCAR

В авіакатастрофі у США загинула легенда NASCAR Грег Біффл: перші подробиці / © dailymail.co.uk

У штаті Північна Кароліна сталася масштабна авіакатастрофа, яка забрала життя кількох людей, серед яких — відомий гонщик NASCAR Грег Біффл. Приватний літак Cessna Citation розбився в регіональному аеропорту Стейтсвілл у четвер вранці, близько 10:15 за місцевим часом.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), на борту перебувало шестеро осіб. Літак вилетів з аеропорту Стейтсвілл о 10:00 і прямував до Сарасоти (штат Флорида). Пролетівши близько п’яти миль, екіпаж із невідомих причин вирішив повернути назад.

Свідки з сусіднього гольф-клубу зазначили, що перед падінням борт летів «занадто низько». Літак ніколи не піднімався вище 600 метрів (2000 футів). Під час спроби аварійної посадки Cessna впала поблизу злітно-посадкової смуги та миттєво спалахнула.

В авіакатастрофі у США загинула легенда NASCAR Грег Біффл. / © dailymail.co.uk

Представник офісу шерифа округу Іределл підтвердив наявність численних загиблих, проте точну кількість жертв наразі не називають. Смерть Грега Біффла підтвердив його близький друг. Відомо, що літак належав компанії GB Aviation Leasing LLC, зареєстрованій на ім’я гонщика.

Розслідуванням займаються FAA та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB). Серед факторів, що могли вплинути на катастрофу, розглядають складні погодні умови — низька хмарність та видимість менше трьох миль. Окрім цього, ще міг вплинути легкий дощ, який безпосередньо в момент аварії перейшов у сильну зливу. Варто зазначити, що аеропорт Стейтсвілл не має диспетчерської вежі, тому пілоти самостійно координують рух через загальну радіочастоту.

