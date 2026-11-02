Смертельна авіатроща: бізнес-джет вибухнув на дорозі, багато загиблих

Авіатроща у Флориді / © Associated Press

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У неділю вдень у штаті Флорида (США) сталася масштабна авіакатастрофа: приватний бізнес-джет, який прямував із Техасу на Багамські острови, увійшов у стрімке піке, впав поблизу житлового кварталу та вибухнув, утворивши величезну охоплену полум’ям вирву безпосередньо на дорозі. Усі дев’ятеро осіб, які перебували на борту, загинули.

Про це повідомляє Associated Press.

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За даними Міністра транспорту США Шона Даффі, аварія бізнес-джета Learjet 60 була зафіксована о 12:50 за місцевим часом в окрузі Палм-Біч (місто Грінейкрс). Наразі Федеральне авіаційне управління (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочали розслідування трагедії.

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Губернатор Флориди Рон Десантіс повідомив, що на землі ніхто з місцевих жителів не постраждав.

«Це була катастрофічна авіакатастрофа. Літак падав, мов ракета, і залишив величезну вирву на узбіччі дороги», — зазначив Десантіс.

Останні хвилини польоту та переговори пілотів

Літак вилетів з міжнародного аеропорту Остін-Бергстром у Техасі. За даними записів радіообміну та сервісів відстеження польотів, повітряне судно рухалося на висоті близько 10,6 км (35 000 футів), коли пілоти повідомили диспетчерам про турбулентність та обледеніння, попросивши дозвіл піднятися вище.

Однак ситуація швидко вийшла з-під контролю. За лічені хвилини літак перейшов у вертикальне падіння зі швидкістю від 3 000 до 9 000 метрів на хвилину, що перевищило допустимі технічні межі конструкції судна.

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Згідно з аудіозаписом сервісу LiveATC.net, екіпаж устиг подати сигнал лиха:

«У нас перевищення швидкості, ми знижуємося зі швидкістю 20 000 футів на хвилину… Ми зараз вріжемося в землю», — передав пілот за секунди до удару.

Причини та наслідки аварії

Експерти з авіаційної безпеки зазначають, що обледеніння та сильна турбулентність могли призвести до падіння літака під час крейсерського польоту. У регіоні в цей час вирували зливи, а метеорологи попереджали про ризик затоплень.

Кадри з автореєстраторів очевидців зафіксували момент, як літак на величезній швидкості врізається в проїжджу частину за кілька метрів від житлових будинків та припаркованих автомобілів, після чого спалахує куля вогню.

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Через аварію місцева влада тимчасово евакуювала близько 600 жителів із сусіднього містечка мобільних будинків на час проведення першочергових слідчих дій. Рух автотрасою повністю перекрито.

Нагадаємо, 23 жовтня на Філіппінах під час навчального польоту зіткнулися два військові літаки. Унаслідок аварії загинули всі четверо пілотів, які перебували на бортах. Зазначається, що інцидент стався у провінції Батангас на південь від Маніли. За даними влади, два літаки SF-260 зіткнулися на низькій висоті, а потім впали на території авіабази Фернандо в місті Ліпа. На землі ніхто не постраждав.

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