Били, катували сіллю і знімали страждання на відео: мачуха і рідний батько до смерті замучили 6-річного хлопчика

По всьому тілі дитини виявили близько 130 гематом.

Шестирічного хлопчика з Англії закатували до смерті власний батько та мачуха — його не годували, не перевдягали і годинами ізолювали в окремій кімнаті, змушуючи спати просто на підлозі. Жінка записувала муки дитини на камеру, де на кількох відео чути, як хлопчик плаче від болі, повторюючи, що його ніхто не любить.

Про жахливу трагедію пише New York Post.

29-річний Томас Х'юз і 32-річна Емма Тастін звинувачуються у вбивстві шестирічного Артура Лабінджо-Х'юза. Дитина, за словами правоохоронців, отримала черепно-мозкову травму, не сумісну з життям.

Як повідомляється, перед смертю хлопчик піддавався постійній жорстокості і катуванню з боку батьків.

Емма Тастін, мачуха дитини, місяцями катувала маленького Артура. Жінка разом з рідним татом хлопчика змушували його спати на підлозі просто посеред коридору. Пара часто ізолювала дитину до 14 годин на добу, морила голодом і днями не переодягала.

Так, на відео з камер спостереження, знятому всього за кілька годин до смерті дитини, видно, як маленький Артур прокидається і намагається вибратися з-під ковдри та встати. Він настільки виснажений, що ледь стоїть на ногах. Хлопчик силкується чи то взяти з собою ковдру, чи то скласти її, але йому не стає сил — дитина просто валиться з ніг. У поліції кажуть, що Артур зображений на відео в комбінезоні, який йому не переодягали вже п’ять днів до того моменту.

На інших відео чути, як хлопчик плаче: "Мене ніхто не годуватиме". Правоохоронці також вилучили відео, де видно, як дитина ридає від насильства, перелякано повторюючи: "Тато викине мене у вікно". Хлопчик болісно кричить: "Мене ніхто не любить".

Повідомляється, що 16 червня мачуха Тастін забила Артура до смерті. Після того жінка 13 хвилин чекала і аж тоді зателефонувала до екстреної служби порятунку. Вона сказала, що дитина "ледве дихає" після того, як нібито вдарилася головою об підлогу.

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Медики прибули на місце трагедії і виявили Артура, який лежав на спині блідий і з синіми губами.

Маленький Артур помер у лікарні наступного дня. Причиною смерті вказано "травму голови, завдану йому дорослою людиною". Як повідомляється, його неодноразово били головою об тверду поверхню. Лікарі зазначають, що окрім фізичного насильства, дитину постійно катували психологічно.

Лікар виявив, що в організмі хлопчика було більше шести ложок солі – це найвищий рівень, який коли-небудь бачив медик.

Артур був з ніг до голови вкритий синцями. Лікарі нарахували близько 130 гематом на голові, руках, ногах, ступнях і тулубі, а також на шкірі голови, обличчі та шиї. Було очевидним, що над дитиною знущались.

Маленький Артур з батьком Томасом Х'юзом / New York Post

Батько хлопчика Томас Х'юз не визнає свою вину у вбивстві, проте зізнається у безвідповідальності. " Попереду довгий шлях, але я сам в цьому винен. Не хочу, щоб інші люди страждали через моє невігластво, моє нехтування", — сказав батько Артура.

За три місяці до жахливої трагедії Томас Х'юз з дитиною переїхали до помешкання Емми Тастін, яка стала мачухою дитини і співучасницею насильства. До того чоловіка з сином поважали і відгукувались про сім’ю досить добре .

Опіку над дитиною отримав батько хлопчика після того, як 26-річну матір Артура Олівію Лабінджо-Хелкроу, засудили до 18 років позбавлення волі за те, що вона ножем зарізала свого хлопця.

Як повідомляється, бабуся дитини неодноразово надсилала фото синців дитини до соціальних служб та поліції, проте жодних реакцій звідти не було. Мовляв, небезпеки немає.

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