Смертельна ДТП автобуса з українцями у Франції: є перші деталі розслідування і звинувачення

Аварія у Франції

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Одному з двох водіїв українського автобуса, який потрапив у смертельну аварію у Франції 13 червня, висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.

Про це пише французьке видання LeFigaro з посиланням на слова прокурора Парижа Лор Беккуо.

Двох українських водіїв було взято під варту в рамках розслідування за фактом злочину, розпочатого прокуратурою Ле-Мана.

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«Тести на алкоголь та наркотики, проведені у них, виявилися негативними», – йдеться у заяві прокурора.

Одразу після аварії, французькі правоохоронці розпочали розслідування за фактом «ненавмисного вбивства та ненавмисного заподіяння тілесних ушкоджень». Водієві, який був за кермом на момент трагедії, було висунуто звинувачення за цими пунктами.

Зокрема, поки йде зʼясування обставин йому заборонено кермувати будь-якими транспортними засобами та встановленно зобов’язання відповідати на виклики слідчого судді. Згідно з прес-релізом, другого водія, який не був за кермом на момент подій – відпустили в суботу ввечері.

Аварія автобуса з українськими підлітками у Франції

У п'ятницю на північному заході Франції сталася смертельна аварія. Автобус, що перевозив дорослих та українських підлітків, перекинувся на трасі в регіоні Сарт.

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Аварія сталася на автомагістралі A81, поблизу міста Дегре, і спричинила смерть чотирьох людей, усі вони були «дорослими ». Кілька людей також отримали поранення: дев'ять – у критичному стані, 18 – у стані середньої важкості. та 29 – з легкими травмами.

Також було зʼясовано, що в автобусі були українські ліцеїсти, які поверталися додому на Буковину після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche, у французькій Бретані. Всі вони після ДТП забезпечені харчуванням і тимчасовим прихистком. Частина підлітків залишається під наглядом лікарів.