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Смертельна ДТП із польськими паломниками у Хорватії: кількість загиблих зросла

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Смертельна ДТП із польськими паломниками у Хорватії: кількість загиблих зросла

Фото: Twitter/Ivana Brkić

6 серпня у Хорватії автобус із польськими паломниками злетів з дороги.

Кількість загиблих внаслідок аварії польського автобуса із паломниками під Загребом зросла до 12.  

Про це повідомляє PAP. 

Речник МЗС Польщі підтвердив, що у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок аварії автобуса, відтак кількість загиблих зросла до 12. Він уточнив також, що усі загиблі – громадяни Польщі.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що мав телефонну розмову з хорватським колегою Андреєм Пленковичем та доручив польським консульствам організувати підтримку для родин, постраждалих в аварії. 

Представники хорватського уряду вже приїхали на місце. 

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що втомлений водій на мить заснув під час руху. 

Нагадаємо, на півночі Хорватії сьогодні, 6 серпня, вранці у смертельну ДТП потрапив польський автобус з паломниками.

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