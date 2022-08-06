Смертельна ДТП із польськими паломниками у Хорватії: кількість загиблих зросла

6 серпня у Хорватії автобус із польськими паломниками злетів з дороги.
Кількість загиблих внаслідок аварії польського автобуса із паломниками під Загребом зросла до 12.
Про це повідомляє PAP.
Речник МЗС Польщі підтвердив, що у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок аварії автобуса, відтак кількість загиблих зросла до 12. Він уточнив також, що усі загиблі – громадяни Польщі.
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що мав телефонну розмову з хорватським колегою Андреєм Пленковичем та доручив польським консульствам організувати підтримку для родин, постраждалих в аварії.
Представники хорватського уряду вже приїхали на місце.
За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що втомлений водій на мить заснув під час руху.
Нагадаємо, на півночі Хорватії сьогодні, 6 серпня, вранці у смертельну ДТП потрапив польський автобус з паломниками.
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