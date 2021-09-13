Смертельна ДТП у Туреччині з українцями: у МЗС розповіли про кількість та стан постраждалих

Смертельна ДТП у Туреччині з українцями: у МЗС розповіли про кількість та стан постраждалих

За попередніми даними, загиблий водій був громадянином Туреччини.

У Туреччині внаслідок ДТП з двома автобусами 35 українців отримали травми.

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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Туреччина: в провінції Мугла сталася ДТП із українськими туристами. 35 людей зазнали травм легкої і середньої тяжкості. Їм надається медична допомога. Загроз життю немає. Консули взаємодіють із правоохоронцями, туроператором і страховою компанією для надання консульської допомоги", - написав він у своєму Twitter.

Туреччина: в провінції Мугла сталася ДТП із українськими туристами. 35 людей зазнали травм легкої і середньої тяжкості. Їм надається медична допомога. Загроз життю немає. Консули взаємодіють із правоохоронцями, туроператором і страховою компанією для надання консульської допомоги — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 13, 2021

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ повідомили, що 13 вересня в турецькій провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса з українськими та російськими туристами. За попередньою інформацією, в автобусі перебувала 41 людина.

У водія туристичного автобусу стався серцевий напад і він не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі студентським автобусом, що їхав з протилежного напрямку. Відомо, що у ДТП також постраждали і студенти, стан трьох із них важкий. Сам же водій загинув на місці події. Попередньо відомо, що він був громадянином Туреччини.

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