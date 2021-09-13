Смертельна ДТП у Туреччині за участю автобуса з українцями: названо імовірну причину аварії (фото)

Смертельна ДТП у Туреччині за участю автобуса з українцями: названо імовірну причину аварії (фото)

Потерпілі у лікарнях.

У Туреччині ДТП з автобусом, в якому їхали з українські та російські туристи, сталася через начебто серцевий напад у 54-річного водія. Чоловік помер на місці аварії.

Про це пишуть DHA і Haber Turk.

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Видання пише, що начебто серцевий напад стався у водія автобуса з номерним знаком 01 ETE 48 на 13-му кілометрі траси "Мугла-Денізлі". У результаті автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з аналогічним транспортним засобом зі студентами в салоні.

У результаті ДТП водій автобуса помер на місці, ще 30 осіб постраждали, стан трьох студентів важкий.

Також, за інформацією Haberler.com, постраждалих ушпиталили до лікарень турецьких міст Мугла і Денізлі, одна зі смуг руху на місці ДТП перекрита.

Нагадаємо, автобус з українськими та російськими туристами перекинувся в Туреччині.

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