Смертельна ДТП з автобусом у Болгарії: подробиці моторошної аварії та чи є серед жертв українці

Смертельна ДТП з автобусом у Болгарії: подробиці моторошної аварії та чи є серед жертв українці

Серед загиблих 12 дітей.

Українців немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії, яка забрала життя 45 людей.

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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії", - написав він у своєму Twitter.

За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії. @UKRinBGR #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021

Як повідомили в ефірі ТСН.12:00, за попередніми даними в моторошній аварії в Болгарії загинуло 45 людей, з них 12 дітей. Близько другої години ночі пасажирський автобус з номерами Північної Македонії врізався в огорожу і миттєво загорівся. Все, що залишилося від автобусу - залізний кістяк. Він був останнім з чотирьох у колонні, що поверталася з туристами зі Стамбула. Більшість загиблих мандрівників - жителі македонського Скоп'є.

З палаючого автобусу змогли вибратися лише семеро - двоє жінок і п'ятеро чоловіків, їх забрали до лікарні. Життю тих, кого шпиталізували з травмами і опіками, нічого не загрожує.

Місце аварії жахливе. Поки що немає точної інформації про те, скільки точно людей їхали в автобусі. Тіла, що згоріли, буде дуже важко ідентифікувати. Поліція розглядає кілька версій катастрофи – погану погоду і слизьку через дощ дорогу та технічну несправність, також не виключають, що водій міг заснути за кермом - і саме тому автобус врізався в огородження.