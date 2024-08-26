Смертельна екскурсія: в Ісландії на туристів впала стеля крижаної печери

Один турист загинув, ще двоє вважаються зниклими безвісти після того, як у неділю, 25 серпня, на півдні Ісландії частково обвалилася стеля крижаної печери, коли там перебувала екскурсійна група з 25 осіб.

Про це повідомляє Fox News.

За інформацією місцевої поліції, група туристів з різних країн досліджувала печери льодовика Брейдамеркурйекюдль разом із гідом, коли близько 15:00 за місцевим часом чотирьох людей раптово завалило льодом. Один турист помер на місці від зазнаних травм, другий дістав серйозні поранення і був доправлений гелікоптером до лікарні в Рейк'явіку. Ще двоє людей поховано під тоннами крижаних уламків.

Близько 200 рятувальників розпочали розбір завалів, щоб знайти двох зниклих людей, але були змушені призупинити роботи через темряву та "складні умови", повідомили в поліції. Пошуково-рятувальну місію змогли продовжити лише вранці у понеділок, проте поки що немає інформації про результати операції.

Ісландська громадська телекомпанія RUV повідомила, що рятувальникам довелося вручну різати лід ланцюговими пилками, оскільки доправити до місця трагедії спеціальне обладнання неможливо через складний рельєф льодовика.

Глава місцевої поліції Свейнн Крістян Рунарссон заявив журналістам, що немає жодних доказів того, що екскурсія печерою не мала відбутися.

"Ці походи організують досвідчені гірські гіди. Завжди може не пощастити. Я довіряю цим людям оцінювати ситуацію — коли безпечно чи небезпечно йти, і за цей час там була зроблена хороша робота. Це жива земля, тож може статися все що завгодно", — наголосив Рунарссон.

На думку влади, обвалення навряд чи було пов'язане з виверженням вулкана на південному сході Ісландії в п'ятницю, 23 серпня, яке сталося більш ніж за сотню кілометрів від льодовика.

Нагадаємо, в австрійських Альпах загинула 40-річна туристка після того, як на неї напала череда корів. Дві доньки загиблої, які були разом із нею, зазнали серйозних поранень.

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