Смертельна епідемія кору: майже 1000 дітей померли, лікарні переповнені, а щеплення не зупиняє спалах

Крапельниця. / © Associated Press

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Бангладеш від березня бореться з епідемією кору. Спалах хвороби став найсмертоносніший за останні десятиліття і охопив усю країну. Майже 1000 дітей померли. Лікарні переповнені.

Про це повідомляє The Times of India з посиланням на останні дані Міністерства охорони здоров’я.

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У Бангладеші вже померло 986 ​​дітей, хворих на кір. Кількість випадків зараження перевищила 180 тисяч. Втім, щодня виявляють тисяча нових випадків, незважаючи на те, що Дакка розпочала масову вакцинацію для боротьби зі спалахом.

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«Обов’язкові кампанії з вакцинації, розпочаті з весни, не покращили ситуацію. Значна кількість дітей не отримала вакцину. Ми намагаємося надолужити згаяне», — заявив радним прем’єра з питань охорони здоров’я Зіауддін Хайдер.

Більшість випадків, зареєстрованих у Бангладеш, були серед дітей віком від шести місяців до п’яти років.

Медики нарікають, що багато батьків звертаються до лікарні лише тоді, коли їхня дитина вже у важкому стані, і часто її неможливо врятувати. Окрім того, що багато пацієнтів страждають від недоїдання, а це також погіршує їхній стан.

Нагадаємо, у Непалі людей дивом знайшли живими через дев’ять днів після страшної повені. Двох робітників визволили з 170-метрового тунелю затопленої гідроелектростанції Трішулі 3A.

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За даними непальського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, внаслідок повені загинуло щонайменше 1300 людей. Понад 5000 залишаються зниклими безвісти.

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