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Смертельна епідемія кору: майже 1000 дітей померли, лікарні переповнені, а щеплення не зупиняє спалах
Кір спричинив масову смертність серед дітей, але вакцинація наразі не рятує ситуацію.
Бангладеш від березня бореться з епідемією кору. Спалах хвороби став найсмертоносніший за останні десятиліття і охопив усю країну. Майже 1000 дітей померли. Лікарні переповнені.
Про це повідомляє The Times of India з посиланням на останні дані Міністерства охорони здоров’я.
У Бангладеші вже померло 986 дітей, хворих на кір. Кількість випадків зараження перевищила 180 тисяч. Втім, щодня виявляють тисяча нових випадків, незважаючи на те, що Дакка розпочала масову вакцинацію для боротьби зі спалахом.
«Обов’язкові кампанії з вакцинації, розпочаті з весни, не покращили ситуацію. Значна кількість дітей не отримала вакцину. Ми намагаємося надолужити згаяне», — заявив радним прем’єра з питань охорони здоров’я Зіауддін Хайдер.
Більшість випадків, зареєстрованих у Бангладеш, були серед дітей віком від шести місяців до п’яти років.
Медики нарікають, що багато батьків звертаються до лікарні лише тоді, коли їхня дитина вже у важкому стані, і часто її неможливо врятувати. Окрім того, що багато пацієнтів страждають від недоїдання, а це також погіршує їхній стан.
Нагадаємо, у Непалі людей дивом знайшли живими через дев’ять днів після страшної повені. Двох робітників визволили з 170-метрового тунелю затопленої гідроелектростанції Трішулі 3A.
За даними непальського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, внаслідок повені загинуло щонайменше 1300 людей. Понад 5000 залишаються зниклими безвісти.