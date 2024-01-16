Смертельна "хвороба Х": лідери світу обговорять у Давосі загрозу гіпотетичної пандемії

Вчені ще не знають, який тип вірусу може призвести до наступної пандемії – або, іншими словами, чим виявиться "хвороба X".

Світові лідери збираються цього тижня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, щоб обговорити занепокоєння щодо можливої майбутньої пандемії, яка може спричинити у 20 разів більше смертей, ніж COVID-19.

Про це пише Independent.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, йдеться про умовну "хворобу X". Цей термін використовується для позначення планування гіпотетичної майбутньої міжнародної епідемії, спричиненої ще не відомим патогеном, який викликає захворювання людини.

ВООЗ – про "хворобу Х"

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Під час сесії під назвою "Підготовка до хвороби X" панель під керівництвом голови ВООЗ доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса розповість про "нові зусилля, необхідні для підготовки систем охорони здоров’я до численних майбутніх викликів", аби бути готовими до набагато смертельнішої пандемії.

ВООЗ вважає "хворобу X" пріоритетною у своїх кампаніях з підвищення обізнаності, поряд із COVID-19, вірусом Ебола, вірусом Зіка, Кримсько-Конгозькою геморагічною лихоманкою, Близькосхідним респіраторним синдромом (Mers-CoV) і важким гострим респіраторним синдромом (Sars).

ВООЗ додала до цього списку "хворобу X" ще 2018 року, оскільки прагнула розпочати дискусії про боротьбу з глобальною пандемією в майбутньому.

Організація віддала пріоритет дослідженням і розробкам у надзвичайних ситуаціях для всіх цих захворювань, заявивши, що проєкт "явно спрямований на ранню підготовку міжсекторальних досліджень і розробок [досліджень і розробок], які також стосуються невідомої хвороби Х".

"В усьому світі кількість потенційних патогенів дуже велика, а ресурси для досліджень і розробок хвороб обмежені", – заявили раніше у ВООЗ.

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Разом із Гебрейесусом у сесії 17 січня візьмуть участь очільниця МОЗ Бразилії Нісія Тріндаде Ліма, голова правління фармацевтичного гіганта AstraZeneca Мішель Демаре, гендиректор виробника медобладнання Royal Philips Рой Якобс і виконавчий віцеголова індійської мережі лікарень Apollo Пріта Редді.

"Хвороба Х" – що це

Зазначається, що вчені ще не знають, який тип вірусу може призвести до наступної пандемії – або, іншими словами, чим саме виявиться "хвороба X".

Багато людей гадають, що це може бути коронавірус, наприклад SARS-CoV-2, вірус, який викликає захворювання COVID-19, або новий штам грипу.

"Ця концепція ("хвороби X" – ред.) була одним із уроків, які ми засвоїли з цієї пандемії (COVID-19 – ред.) ", — сказав доктор Томас Руссо, експерт з інфекційних хвороб зі Школи медицини та біомедичних наук Університету Баффало Джейкобса.

"Оскільки людство руйнує ці бар’єри [між людьми та іншими видами] через ринки живих тварин і вирубування лісів, нам потрібні постійні спостереження, дослідження та покращення біозахисту в усьому світі", – зазначив Руссо.

Він попередив, що "хвороба X" також може виявитися абсолютно новим патогеном, який ще не відомий навіть серед тварин.

Для ВООЗ тепер стала критичною метою підготовка до боротьби з наступною пандемією та визначення того, як запобігти краху національної інфраструктури охорони здоров’я, як це було в багатьох країнах 2020 року.

Вакцина проти "хвороби Х"

За оцінками британських вчених, вакцину від нового вірусу з пандемічним потенціалом можна буде розробити всього за 100 днів. У серпні 2023 року дослідники з Оксфордського університету оголосили, що вони вивчають, як адаптувати створену ним вакцину проти COVID-19 для "хвороби X". Вони також вивчатимуть, як можна розробити інші вакцини, щоб запобігти майбутнім загрозам.

Нагадаємо, в анонсі на сайті форуму в Давосі опубліковане повідомлення, що світ може зіткнутися із новою пандемією через появу загадкової "хвороби Х", яка буде смертельнішою, ніж коронавірус.

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