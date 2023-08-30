Смертельна хвороба легіонерів захопила Польщу: що відомо про недугу і до чого тут Росія

У польському Жешуві поблизу кордону з Україною стався спалах легіонельозу або "хвороби легіонерів" — небезпечної легеневої недуги з високим рівнем летальних наслідків.

У Польщі в Жешувському воєводстві, яке межує з Україною, вже 16 людей померли від спалаху легіонельозу. Нині вже підтверджено понад 150 випадків зараження небезпечною хворобою.

Симптоми легіонельозу або "хвороби легіонерів"

Legionella pneumophila вперше була виділена 1976 року після спалаху на з'їзді Американського легіону в Філадельфії у США — звідси і пішла назва "хвороба легіонерів".

Мікроорганізми Legionella часто присутні в ґрунті та прісній воді. Басейни, зволожувачі повітря, кондиціонери — усі ці системи пов’язані з наявністю прісної води, а це середовище природного проживання бактерій, які провокують хворобу.

Легіонельозом можна заразитися від звичайного кондиціонера

Наприклад, у системі охолодження кондиціонера накопичується конденсат, який під сонячними променями нагрівається до високої температури, створюючи сприятливі умови для життєдіяльності легіонели. Однак ця хвороба не передається від людини до людини, зараження можливе лише при контакті з водою, що містить шкідливі бактерії.

Найчастіше легіонельоз виникає у:

людей похилого віку;

пацієнтів із діабетом або хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ);

курців;

пацієнтів із ослабленим імунітетом.

Найпоширеніші симптоми захворювання:

виражена слабкість,

сильний головний біль,

втрата апетиту,

іноді діарея;

підвищена температура тіла;

задишка;

сильний кашель.

На початковому етапі ознаки ураження дихальних шляхів непомітні. Однак вже за добу від появи перших симптомів, відбувається різке підвищення температури тіла до 39-40 градусів за Цельсієм, задишка і сильний сухий виснажливий кашель. Деякі пацієнти скаржаться на кровохаркання, болі в м’язах і суглобах.

У деяких випадках можливі навіть дезорієнтація в просторі, марення, галюцинації. У 30% випадків дихальна недостатність може призвести до смертельного результату.

Легіонельоз поширився у Польщі / Фото: pixabay.com

Легіонельоз у Польщі

Станом на 30 серпня у сусідній Польщі зареєстровано 16 смертей з підтвердженою легіонельозною інфекцією. Ще 155 осіб інфіковано. Про це повідомила районна санітарно-епідеміологічна станція в Жешуві.

Більшість випадків зараження припадає саме на Жешув (104 пацієнти), Жешувський повіт (35 пацієнтів) та Дембіцький повіт (4 пацієнти).

Перший випадок легіонельозу виявили 18 серпня саме в Жешуві. Зараз наявність легіонели підтвердили ще й в одному з кранів лікарні Легниця. Однак поки жоден пацієнт не заражений бактерією.

Досі невідомо, що спричинило збільшенням числа хворих і що є джерелом зараження, однак влада Польщі перевіряє всі варіанти. Наразі тривають перевірки щодо того, чи міг спалах легіонельозу бути диверсією з огляду на роль міста як транзитного центру поставок техніки до України.

"З цього питання Агентство внутрішньої безпеки здійснювало наднормативну діяльність. У цій ситуації ми хотіли виключити певні сценарії. Поки що ми не виявили жодної інформації про те, що маємо справу з якимось саботажем", – сказав Станіслав Жарин, радник міністра-координатора спецслужб Польщі.

Лікування та профілактика легіонельозу / Фото: Pexels

Лікування та профілактика легіонельозу

Слід пам'ятати, що легіонельоз живе там, де вода. Тож якщо люди працюють із кондиціонерами у спеку або сантехнічними спорудами – потрібно носити маски.

Щоб захиститися у побуті, необхідно добре висушувати всі місця у будинку, де є вода. Тобто ретельно доглядати душові кабіни та ванни, не залишати там вологу, вчасно чистити кондиціонери та зволожувачі повітря. Також потрібно стежити за чистотою та сухістю небулайзера.

Лікування смертельної недуги самостійно є дуже небезпечним. У разі виявлення симптомів, схожих на хворобу легіонерів, слід негайно звернутися до лікарів.

У більшості випадків хворим призначають:

фторхінолони;

макроліди;

іноді доксициклін.

Фторхінолони призначаються в/в або перорально протягом 7–14 днів, а в пацієнтів із тяжким імунодефіцитом рекомендована тривалість становить іноді до 3 тижнів. Азитроміцин (протягом 5–10 днів) є ефективним, водночас еритроміцин може бути менш ефективним — його слід застосовувати лише для лікування легкої пневмонії у пацієнтів без порушень імунітету. Доксициклін є альтернативою для імунокомпетентних пацієнтів із легкою пневмонією.

Додавання рифампіну не рекомендується, оскільки користь не була доведена і існує ймовірність заподіяння шкоди.

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