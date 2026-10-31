Смертельна ін’єкція не подіяла: лікар розкрив шокувальні подробиці невдалої страти у США

Кріста Пайк

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Американка Кріста Пайк, яку засудили до страти за скоєне 1995-го вбивство, не померла після введення смертельної ін’єкції, а натомість отримала серйозні ушкодження рук. Невдала страта, яка мала відбутися 30 вересня у штаті Теннессі (США), обернулася медичним скандалом.

69-річний лікар Марк Фаулер в інтерв’ю Intelligencer поділився своїми думками щодо інциденту.

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Лікар розповів, що мав перебувати поруч і засвідчити смерть засудженої на страту Крісті Пайк. Водночас він додав, що до його обов’язків медика не входило безпосереднє введення смертельної ін’єкції. Втім, після невдалої процедури, наглядач повідомив, що Пайк досі жива, і Марк Фаулер опинився перед протилежним завданням — рятувати їй життя.

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«Я подумав: у людей бувають різні реакції на медикаменти, тож дамо їй ще кілька хвилин», — пригадав Фаулер.

Минуло ще пів години, але жінка не померла. У лікаря з’явилися побоювання, що засуджена виживе, але через нестачу кисню отримає незворотні ушкодження мозку і «опиниться у постійному вегетативному стані». Пайк перебувала в комі. Тоді заступник комісара ухвалив рішення зупинити страту.

Після цього роль лікаря Фаулер кардинально змінилася. Замість того, щоб засвідчити смерть засудженої, він мав зробити все можливе, аби врятувати її.

Як пише Intelligencer, Фаулер наказав принести кисневий балон, після чого 50-річну Пайк терміново доправили до медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі. У лікарні жінку під’єднали до апарата штучної вентиляції легень. Також медики лікували серйозні опіки та пухирі на її руках.

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Що пішло не так після страти

Згодом почали з’ясовуватися обставини того, що пішло не так. Виявилося, що внутрішньовенний катетер встановили неправильно — препарат не потрапив безпосередньо до кровоносних судин.

Фаулер пояснив, що іноді тонка пластикова трубка може забитися або зміститися. Також під час введення ліків вона може скластися всередині. У результаті смертельний препарат потрапив не до кровотоку, а в підшкірні тканини рук засудженої. Саме це, за словами лікаря, могло стати причиною невдалої страти.

Попри скандал і важкі наслідки невдалої процедури, Фаулер вважає, що Крісті Пайк усе одно мають стратити. Він пояснює свою позицію необхідністю відновити справедливість для родини жертви.

Медик також прокоментував критику на свою адресу, адже опоненти смертної кари закликають його відмовитися від участі в таких процедурах. Втім, він він не збирається цього робити.

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«Люди запитують: чому б вам просто не відійти від цього? Відповідь у тому, що саме цього й хочуть противники смертної кари. Вони вважають, що якщо зможуть мене принизити, я відступлю. Але я не дозволю відхилити мене від шляху, який вважаю правильним. Я не збираюся йти на компроміси», — заявив Фаулер.

Страта Пайк — що відомо

Верховний суд штату Теннессі (США) відмовився зупинити страту 50-річної Крісти Пайк. Її засудили до смертної кари за вбивство 19-річної Коллін Слеммер у Ноксвіллі 1995-го. Вбиту дівчину Пайк вважала своєю романтичною суперницею. На момент злочину Крісті було 18 років. Відтоді вона провела в камері смертників майже три десятиліття.

Напередодні страти Пайк заявила, мовляв, суд поставився до неї надто упереджено. Також вона заявила, мовялв, хоче, щоб смертельну ін’єкцію їй ввела жіноча команда.

Втім, засудженій вдалось вижити: її не «взяли» дві дози препарату. Це був пентобарбітал — сильне снодійне, яке у великих дозах може бути смертельним. Його використовують для евтаназії у Штатах.

Після інциденту Пайк госпіталізували. Згодом її виписали з лікарні, і зараз вона продовжує відновлюватися у в’язниці.

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