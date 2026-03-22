Смертельна лавина в Італії: є загиблі та поранені серед лижників

У провінції Больцано на півночі Італії зійшла лавина, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали травми.

Про це пише Rai News

Інцидент стався в долині Ріданна на висоті близько 2445 метрів. За інформацією місцевих служб, троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, ще двоє — з легкими ушкодженнями.

У момент сходження лавини на схилі перебували приблизно 25 лижників. Більшість із них не постраждали — їх лише частково зачепило сніговою масою.

До рятувальної операції залучили гелікоптери, гірських рятувальників CNSAS, кінологічні підрозділи та місцеві екстрені служби. Наразі тривають роботи на місці події.

Нагадаємо, що раніше в австрійських Альпах зійшли смертельні лавини: щонайменше п’ятеро людей загинули

Серед загиблих — іноземні туристи.