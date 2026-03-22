ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
Час на прочитання
1 хв

Смертельна лавина в Італії: є загиблі та поранені серед лижників

У провінції Больцано на півночі Італії зійшла лавина: загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали травми, серед них є тяжко постраждалі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Лавина

Лавина / © Associated Press

У провінції Больцано на півночі Італії зійшла лавина, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали травми.

Про це пише Rai News

Інцидент стався в долині Ріданна на висоті близько 2445 метрів. За інформацією місцевих служб, троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, ще двоє — з легкими ушкодженнями.

У момент сходження лавини на схилі перебували приблизно 25 лижників. Більшість із них не постраждали — їх лише частково зачепило сніговою масою.

До рятувальної операції залучили гелікоптери, гірських рятувальників CNSAS, кінологічні підрозділи та місцеві екстрені служби. Наразі тривають роботи на місці події.

Нагадаємо, що раніше в австрійських Альпах зійшли смертельні лавини: щонайменше п’ятеро людей загинули

Серед загиблих — іноземні туристи.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie