Смертельна лавина в Італії: є загиблі та поранені серед лижників
У провінції Больцано на півночі Італії зійшла лавина: загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали травми, серед них є тяжко постраждалі.
У провінції Больцано на півночі Італії зійшла лавина, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали травми.
Про це пише Rai News
Інцидент стався в долині Ріданна на висоті близько 2445 метрів. За інформацією місцевих служб, троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, ще двоє — з легкими ушкодженнями.
У момент сходження лавини на схилі перебували приблизно 25 лижників. Більшість із них не постраждали — їх лише частково зачепило сніговою масою.
До рятувальної операції залучили гелікоптери, гірських рятувальників CNSAS, кінологічні підрозділи та місцеві екстрені служби. Наразі тривають роботи на місці події.
