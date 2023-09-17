Смертельна повінь у Лівії: який вигляд має країна після руйнувань – фото

У Лівії затоплено багато житлових будинків, лікарень та об'єктів інфраструктури.

У Лівії під час повені й обвалу двох гребель внаслідок урагану "Даніель", за останніми даними, загинули близько 11 300 осіб. Ще понад 20 тисяч вважаються зниклими безвісти. Ураган повністю затопив пустелю Аль-Мухайлі.

Про це пише Libya Sky News.

Найсильніше постраждало місто Дерна. Передбачається, що загалом загиблих може бути до 20 тисяч осіб.

"Центр міста Дерна на сході Лівії схожий на один великий цвинтар: маса зруйнованих будівель, загиблих людей і перевернутих автомобілів серед поламаних дерев", - йдеться у повідомленні.

Наслідки руйнівної повені у Лівії / Фото: Sky News

Наслідки руйнівної повені у Лівії / Фото: Sky News

Наслідки руйнівної повені у Лівії / Фото: Sky News

Наслідки руйнівної повені у Лівії / Фото: Sky News

Наслідки руйнівної повені у Лівії / Фото: Sky News

Наслідки руйнівної повені у Лівії / Фото: скриншот

У Дерні змило цілі квартали. На цвинтарі зібрали понад 700 неідентифікованих тіл, а місцева влада заявляє, що тисячі людей зникли безвісти. Багатьох людей змило в Середземне море. Вже кілька днів хвилі викидають їхні тіла на берег. Загинули цілі сім'ї. Багатьох ховають у великих братських могилах.

Нагадаємо, у Бразилії розбився літак із туристами – ніхто не вижив.

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