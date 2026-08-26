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Смертельна повінь у Непалі: вода зносить будівлі, сотні туристів зникли — чи постраждали українці (фото)
Майже 100 людей загинули, а ще сотні вважають зниклими безвісти під час руйнівної повені та зсувів на кордоні Непалу й Тибету. Серед тих, чию долю зараз перевіряють, можуть бути й громадяни України.
Масштабна повінь і зсуви на кордоні Непалу й Тибету спричинили загибель щонайменше 95 людей і зникнення безвісти сотень осіб. Стихією змило населені пункти, дороги та мости. За останніми даними, серед зниклих є як місцеві жителі, так і іноземні туристи.
Про це повідомляють ВВС, Sky News, а також Nepal Police.
Смертельна повінь у Непалі: що відомо
Стихія обрушилася на прикордонний район Непалу та Тибету вранці 26 серпня. Потоки води й бруду змивали будівлі, пошкоджували дороги та мости й ускладнили доступ рятувальників до постраждалих районів.
За даними місцевої поліції і ЗМІ, серед сотень людей, які наразі вважаються зниклими безвісти, відомо про щонайменше 33 громадян Великої Британії.
Вони могли опинитися в зоні стихійного лиха.
За даними непальської влади, серед зниклих також десятки військових, поліцейських і співробітників енергогалузі.
Наразі триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Рятувальники працюють у складних умовах через зруйновану інфраструктуру та потоки води й бруду.
Чи є українці серед загиблих і зниклих безвісти в Непалі
Українські дипломати з’ясовують долю громадян України в Непалі. До МЗС уже надійшли два тривожні звернення — про можливе зникнення українки та втрату зв’язку ще з одним громадянином України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України журналістам, передає «Українська правда».
Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи є українці серед загиблих і постраждалих унаслідок масштабної катастрофи.
Як повідомили у МЗС, посольства України в Індії та Китаї вже звернулися до місцевих компетентних органів із відповідними запитами.
Станом на зараз офіційно підтвердженої інформації про загибель або поранення громадян України немає. Водночас до гарячих ліній МЗС надійшли два звернення.
Одне з них стосується можливого зникнення громадянки України в районі катастрофи. В іншому випадку близькі втратили зв’язок із громадянином України.
«Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге — про втрату зв’язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються», — повідомили в МЗС.
Департамент консульської служби та українські посольства продовжують моніторити ситуацію. Дипломати також готують рекомендації для українців, які перебувають у регіоні.
Кількість жертв зростає
Нагадаємо, катастрофа на кордоні Непалу й Тибету сталася вранці 26 серпня. Раптова повінь і зсуви ґрунту змили населені пункти та завдали значних руйнувань дорогам й іншій інфраструктурі.
Вдень 26 серпня повідомляли про 31 загиблу людину і майже 400 зниклих безвісти. Проте станом на 19:50 за Київськи часом, кількість загиблих зросла до 95 осіб.
Зазначимо, минулого року Непал перебував у вогні. Протестувальники вдерлися в парламент і полювали на депутатів. Тоді заявили про 22 загиблих, дві сотні поранених. Усе через заборону соцмереж у Непалі.