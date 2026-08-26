Смертельна повінь у Непалі: вода зносить будівлі, сотні туристів зникли — чи постраждали українці (фото)

Повінь в Непалі / © АР

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Масштабна повінь і зсуви на кордоні Непалу й Тибету спричинили загибель щонайменше 95 людей і зникнення безвісти сотень осіб. Стихією змило населені пункти, дороги та мости. За останніми даними, серед зниклих є як місцеві жителі, так і іноземні туристи.

Про це повідомляють ВВС, Sky News, а також Nepal Police.

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Смертельна повінь у Непалі: що відомо

Стихія обрушилася на прикордонний район Непалу та Тибету вранці 26 серпня. Потоки води й бруду змивали будівлі, пошкоджували дороги та мости й ускладнили доступ рятувальників до постраждалих районів.

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Масштаб повені в Непалі / © АР

За даними місцевої поліції і ЗМІ, серед сотень людей, які наразі вважаються зниклими безвісти, відомо про щонайменше 33 громадян Великої Британії.

Повінь у Непалі 26 серпня / © АР

Вони могли опинитися в зоні стихійного лиха.

Масштаб повені в Непалі / © АР

За даними непальської влади, серед зниклих також десятки військових, поліцейських і співробітників енергогалузі.

Наразі триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Рятувальники працюють у складних умовах через зруйновану інфраструктуру та потоки води й бруду.

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Катастрофа в Непалі / © АР

Чи є українці серед загиблих і зниклих безвісти в Непалі

Українські дипломати з’ясовують долю громадян України в Непалі. До МЗС уже надійшли два тривожні звернення — про можливе зникнення українки та втрату зв’язку ще з одним громадянином України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України журналістам, передає «Українська правда».

Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи є українці серед загиблих і постраждалих унаслідок масштабної катастрофи.

Катастрофа в Непалі забрала життя майже 100 людей Скрін відео Nepal Police

Як повідомили у МЗС, посольства України в Індії та Китаї вже звернулися до місцевих компетентних органів із відповідними запитами.

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Катастрофа в Непалі Скрін відео Nepal Police

Станом на зараз офіційно підтвердженої інформації про загибель або поранення громадян України немає. Водночас до гарячих ліній МЗС надійшли два звернення.

Повінь у Непалі Скрін відео Nepal Police

Одне з них стосується можливого зникнення громадянки України в районі катастрофи. В іншому випадку близькі втратили зв’язок із громадянином України.

«Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге — про втрату зв’язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються», — повідомили в МЗС.

Департамент консульської служби та українські посольства продовжують моніторити ситуацію. Дипломати також готують рекомендації для українців, які перебувають у регіоні.

Кількість жертв зростає

Нагадаємо, катастрофа на кордоні Непалу й Тибету сталася вранці 26 серпня. Раптова повінь і зсуви ґрунту змили населені пункти та завдали значних руйнувань дорогам й іншій інфраструктурі.

Вдень 26 серпня повідомляли про 31 загиблу людину і майже 400 зниклих безвісти. Проте станом на 19:50 за Київськи часом, кількість загиблих зросла до 95 осіб.

Зазначимо, минулого року Непал перебував у вогні. Протестувальники вдерлися в парламент і полювали на депутатів. Тоді заявили про 22 загиблих, дві сотні поранених. Усе через заборону соцмереж у Непалі.

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