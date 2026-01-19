Смертельна пожежа охопила торговий центр: багато загиблих (фото)

Пожежа в торговому центрі Пакистану / © Associated Press

Найбільше місто Пакистану, Карачі, сколихнула масштабна пожежа в торговому центрі Gul Plaza, яка тривала понад добу. Наразі підтверджено загибель 14 осіб, проте доля ще майже 60 людей залишається невідомою через обвал конструкцій.

Про це повідомляє BBC.

У Карачі ввечері 17 січня виникла масштабна пожежа в торговому центрі Gul Plaza. Загорання ліквідовували понад добу. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 14 людей, серед них — надзвичайник. Рятувальні служби продовжують розшукувати десятки осіб, які досі вважаються зниклими безвісти.

Будівля площею близько 8000 кв. м налічувала 1 200 торгових точок.

У результаті загоряння частина споруди обвалилася. За словами посадовців, пошуково-рятувальні роботи ускладнені завалами та відсутністю вентиляції. В екстрених службах повідомили, що на момент прибуття пожежників у суботу ввечері «майже вся будівля вже була охоплена вогнем».

Родичі 58 зниклих зібралися біля залишків торгового центру в очікуванні новин про своїх близьких. Для реєстрації заяв про зниклих міська влада відкрила спеціальний пункт.

У неділю зранку з руїн Gul Plaza продовжував підійматися густий дим. Значна частина будівлі зруйнована, і рятувальники не виключають ризику подальших обвалів.

Наслідки пожежі в торговому центрі Пакистану (5 фото) © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press

Речник служби Rescue 1122 у Карачі Хассан Хан зазначив, що стрімке поширення вогню спричинила велика кількість легкозаймистих матеріалів, зокрема пластикова піна, тканини та парфуми.

До вечора неділі великі ділянки Gul Plaza були обвуглені та перетворилися на завали. Рятувальники повідомили, що існує загроза повного руйнування будівлі.

Для розчищення завалів залучили крани, аби дістати можливі тіла загиблих. Водночас пошукові роботи тривають із затримками, оскільки рятувальники чекають, поки конструкції охолонуть. За даними поліції, щонайменше 26 зниклих востаннє перебували всередині будівлі, що підтверджують сигнали їхніх мобільних телефонів.

Розповіді очевидців про пожежу в Карачі

Очевидець трагедії, продавець на ім’я Зейн, розповів, що на момент початку пожежі в торговому центрі було багато людей.

«Мої магазини горіли просто на моїх очах. Ми навіть не змогли винести з них товар. Усередині досі багато людей, у мене є друзі, з якими немає зв’язку», — сказав він.

Інші свідки повідомили, що підприємці намагалися загасити полум’я вогнегасниками, однак через інтенсивність пожежі зробити це не вдалося.

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі висловив співчуття родинам загиблих і доручив владі провінції Сінд, де розташований Карачі, провести комплексну перевірку систем пожежної безпеки в житлових і комерційних будівлях регіону.

