Смертельна спека: у ВООЗ приголомшили кількістю загиблих людей у Європі

За даними ВООЗ, кількість постраждалих від спеки “дуже стрімко зросте” в найближчі роки через зміну клімату.

Щороку в Європі вмирає понад 175 тисяч людей через наслідки надзвичайної спеки і в найближчі роки ця кількість ще більше зростатиме.

Про це йдеться в заяві, опублікованій в четвер, 1 серпня, Європейським відділом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У заяві йдеться, що серед 489 тисяч смертей, спричинених спекою, які щорічно фіксує ВООЗ у період 2000-2019 років, “європейський регіон становить 36% [цих жертв], що еквівалентно в середньому 176 040 смертей на рік” протягом цього періоду.

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Європейський регіон ВООЗ, який тягнеться до Центральної Азії, нагрівається зі швидкістю, що приблизно вдвічі перевищує середню світову, повідомляють в організації.

“У всьому регіоні та в його 53 державах-членах люди платять високу ціну”, — наголосив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге.

За останні 20 років смертність від спеки зросла на 30%.

"Екстремальні температури загострюють хронічні захворювання, особливо серцево-судинні, респіраторні та цереброваскулярні захворювання, психічне здоров'я та стани, пов'язані з діабетом", - пояснили в європейській ВООЗ.

Високі температури також є причиною “теплового стресу”, який виникає, коли людське тіло більше не в змозі підтримувати температуру між 36 і 37 градусами за Цельсієм. На даний момент це є основною причиною смертності, пов’язаної з кліматом, у цьому регіоні.

За даними ВООЗ, кількість постраждалих від спеки “дуже стрімко зросте” в найближчі роки через зміну клімату, відповідальну за посилення хвиль спеки в Європі в останні десятиліття.

“Три найспекотніші роки, коли-небудь зареєстровані в європейському регіоні ВООЗ, припали на період після 2020 року, а найтепліші 10 років були зареєстровані після 2007 року”, — наголосив Клюге.

Нагадаємо, до України знову прийде аномальна спека із Африки. Пік припаде на 5-15 серпня. Першими спекотну погоду зустрінуть західні та південні області України.

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