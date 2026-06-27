Смертельна спека в Парижі: кількість жертв сягнула сотні, лікарні працюють на межі

У Парижі зафіксовано жахливий рекорд смертності від спеки / © rtvi.com

Реклама

Під час піку теплової хвилі кількість смертельних випадків у столиці Франції зросла до 109 осіб лише за одну п’ятницю, 26 червня. Цей критичний показник суттєво вищий за середню статистику, адже зазвичай у цю пору року екстрені служби фіксують лише близько семи подібних смертей.

Про це повідомляє Franceinfo.

Навантаження на служби порятунку

До офіційної статистики смертності не увійшли пацієнти, які померли безпосередньо в лікарнях, тому реальна кількість жертв може бути значно вищою. Екстрені служби зафіксували понад три тисячі дзвінків та тридцять випадків зупинки серця за одну добу. У деяких пацієнтів медики фіксували тепловий удар з надвисокою температуру тіла, яка сягала майже 44 градусів.

Реклама

Через різке погіршення ситуації навантаження на державні лікарні Парижа зросло на 36% порівняно зі звичайним днем. Чотири регіональні служби швидкої допомоги повідомили про загальне зростання кількості викликів на 80% протягом минулого тижня. Додатковою трагедією стала загибель людини внаслідок утоплення в каналі Сен-Мартен, де громадяни намагалися самостійно рятуватися від перегріву.

Червоний рівень небезпеки

Попри прогнозоване поступове послаблення спеки, у Франції продовжують діяти суворі заходи безпеки. Тридцять п’ять департаментів країни все ще перебувають під червоним рівнем загрози через екстремальну температуру. Паралельно метеорологи попереджають про високий ризик виникнення сильних гроз на більшості територій.

Більшість департаментів Іль-де-Франс очікують переходу до помаранчевого рівня небезпеки вже найближчої доби. Синоптики наголошують, що остаточне зняття максимальних тривог відбудеться не раніше вечора неділі.

Нагадаємо, під час сильної спеки фахівці радять мінімізувати перебування на сонці, пити багато води та обов’язково відновлювати втрачені з потом мінерали. Крім того, необхідно подбати про домашніх тварин, які зараз особливо потребують затінку та постійного доступу до свіжої прохолодної води.

Реклама

Новини партнерів