Смертельна стрілянина в Пермі: 18-річному нападнику загрожує довічне ув’язнення

Тимур Бекмансуров убив шістьох людей.

Росіянину, який влаштував стрілянину в Пермському університеті, загрожує довічне ув’язнення.

Про це заявили у Слідчому комітеті Росії, розповіли у ТСН.Ранок 21 вересня.

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Напередодні 18-річний Тимур Бекмансуров убив шістьох людей, а ще 24 поранив. Камера спостереження зафіксувала, як він заходить до одного з університетських корпусів, де провчився десять днів. З рушниці він випустив три десятки набоїв, а в одній з аудиторій добив пораненого.

Рятуючись від стрілянини, перелякані студенти стрибали з вікон. Під час перестрілки з поліцією нападника поранили. Зараз він перебуває у критичному стані в реанімації.

Новини світу: росіянину, який влаштував стрілянину в університеті, загрожує довічне ув'язнення

Перед нападом у соцмережі стрілок написав, що це не теракт, а він не належить до жодної секти. Мовляв, однолітків планував убити, коли вчився у школі. САме тоді почав збирати гроші на рушницю.

Нагадаємо, 11 травня 2021 року у столиці республіки Татарстан - у Казані в школі № 175 сталася стрілянина, у якій загинуло щонайменше дев'ять учнів та дві вчительки. Стрільцем виявився 19-річний Ільназ Галявієв, який закінчив школу чотири роки тому. Хлопця затримали правоохоронці. На допиті Галявієв заявив, що почувається богом і всіх ненавидить. Сам стрілець визнав свою провину.

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