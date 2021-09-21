Смертельна стрілянина в Пермі: 18-річному нападнику загрожує довічне ув’язнення

Тимур Бекмансуров убив шістьох людей.
Росіянину, який влаштував стрілянину в Пермському університеті, загрожує довічне ув’язнення.
Про це заявили у Слідчому комітеті Росії, розповіли у ТСН.Ранок 21 вересня.
Напередодні 18-річний Тимур Бекмансуров убив шістьох людей, а ще 24 поранив. Камера спостереження зафіксувала, як він заходить до одного з університетських корпусів, де провчився десять днів. З рушниці він випустив три десятки набоїв, а в одній з аудиторій добив пораненого.
Рятуючись від стрілянини, перелякані студенти стрибали з вікон. Під час перестрілки з поліцією нападника поранили. Зараз він перебуває у критичному стані в реанімації.
Перед нападом у соцмережі стрілок написав, що це не теракт, а він не належить до жодної секти. Мовляв, однолітків планував убити, коли вчився у школі. САме тоді почав збирати гроші на рушницю.
Нагадаємо, 11 травня 2021 року у столиці республіки Татарстан - у Казані в школі № 175 сталася стрілянина, у якій загинуло щонайменше дев'ять учнів та дві вчительки. Стрільцем виявився 19-річний Ільназ Галявієв, який закінчив школу чотири роки тому. Хлопця затримали правоохоронці. На допиті Галявієв заявив, що почувається богом і всіх ненавидить. Сам стрілець визнав свою провину.