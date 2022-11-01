Смертельна тиснява: кількість жертв на святкуванні Геловіна у Сеулі зросла

Кількість жертв масштабної тисняви під час святкування Геловіна у Сеулі зросла. Оголошено національну жалобу.

У центрі Сеула внаслідок тисняви в районі Ітхевон загинули 156 осіб – 101 жінка та 55 чоловіків. Трагедія сталася під час святкування Геловіна.

Про це повідомляє CNN.

За даними поліції Сеула, 12 жертв були підлітками, а понад 100 – віком 20 років.

Серед них було 26 іноземних громадян з таких країн, як США, Китай, Іран, Таїланд, Шрі-Ланка, Японія, Австралія, Норвегія, Франція, росія, Австрія, В'єтнам, Казахстан та Узбекистан.

Ще 149 осіб отримали поранення, 33 — серйозні, зокрема 15 іноземних громадян.

Фото: Associated Press

За словами представника Міністерства оборони Кореї, серед загиблих також троє південнокорейських військовослужбовців.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив національну жалобу. Глава держави також назвав тисняву "трагедією і катастрофою, яка ніколи не мала статися". За розпорядженням президента до центрального району Сеула було перекинуто додаткових медпрацівників та рятувальників.

Журналісти також інформують, що столична влада отримала понад 350 заяв про зниклих безвісти громадян, які були присутні на площі під час святкування Геловіна.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня у центральному районі Сеула відбулася масштабна тиснява під час святкування Геловіна. Місцева влада спершу інформувала, що внаслідок інциденту загинуло понад 50 осіб, і ще понад 100 громадян отримали різні травми. Медпрацівники, які прибули на місце НП, надавали першу допомогу і намагалися реанімувати постраждалих.

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