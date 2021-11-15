Смертельна тиснява на концерті репера Тревіса Скотта у Техасі: 9-річного хлопчика затоптали 

Хлопчик перебував на концерті зі своїм батьком.

Кількість загиблих в результаті тисняви на концерті репера Тревіса Скотта в американському штаті Техас зросла. 9-річний хлопчик Езра Блаунт став десятою жертвою.

Про це пише BBC.

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Хлопчик перебував на концерті зі своїм батьком, Трестоном Блаунтом. Коли репер Тревіс Скотт з'явився на сцені, люди кинулися вперед і почали штовхатися. Батько Езри не міг дихати і втратив свідомість, а сам хлопчик впав у натовп, і його затоптали.

Коли батько прийшов до тями, його сина вже госпіталізували і підключили до апарату життєзабезпечення. Дитину ввели в штучну кому через серйозне пошкодження внутрішніх органів та мозку. Однак, його не вдалося врятувати.

Родина подала проти Скотта та організаторів заходу позов на 1 млн доларів.

Нагадаємо, що тиснява сталася 5 листопада під час відкриття дводенного музичного фестивалю Astroworld Festival, на який приїхали близько 50 тисяч людей. Влада раніше повідомляла про загибель восьми людей віком від 14 до 27 років, кілька десятків постраждали. Серед госпіталізованих виявились діти. Напередодні стало відомо, що після концерту померла 22-річна дівчина.

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