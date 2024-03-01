Смертельна тиснява у Газі: понад 100 людей загинули під вантажівками – подробиці

У Секторі Гази 29 лютого в тисняві загинули понад 110 палестинців, коли туди приїхала автоколона з вантажем гуманітарної допомоги. Натовп людей кинувся до машин у намаганнях схопити все, до чого могли дотягнутися. До Гази вже декілька тижнів не надходило практично ніякої гуманітарної допомоги.

Про це пише BBC.

Ізраїльські військові на КПП заявили, що відкрили вогонь по деяких палестинцях, припустивши, що складається небезпечна ситуація, але керівництво ЦАХАЛ стверджує, що це була "стримана реакція".

Палестинець, який, який був свідком цих подій, підтвердив, що більшість людей загинуло від тисняви та під колесами вантажівок, а не від вогню ізраїльських військових.

На відео, яке опублікували ізраїльські військові видно, як тисячі людей залізли на вантажівки і скупчилися навколо них.

Як заявило підконтрольне ХАМАСу Міністерство охорони здоров'я, в результаті тисняви загинуло 112 палестинців, 760 отримали травми. Представник міністерства Ашраф аль-Кудра назвав те, що сталося, "різнею".

Представник ізраїльської влади Аві Хайман назвав події "трагедією" і підкреслив, що за попередніми даними причиною загибелі такої кількості люди стали водії машин, які в якийсь момент запанікували і проїхали буквально через натовп людей, які чекали на прибуття гуманітарної допомоги.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив події у Газі, нагадавши, що мирні жителі терміново потребують гуманітарної допомоги і знову закликав до негайного гуманітарного перемир'я, а також до звільнення всіх заручників.

Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що Білий дім розглядає дві версії того, що сталося в Газі. За його словами, палестинська та ізраїльська версія суперечать одна одній.

Він також виразив занепокоєння, що через цей інцидент США та іншим посередникам буде складніше досягнути тимчасового припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАС.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Гази озвучило загальну кількість жертв через війну ХАМАСу та Ізраїлю.

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