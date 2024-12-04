Смертельна тиснява на футбольому стадіоні: правозахисники заявляють про понад 100 загиблих

Загальна кількість загиблих ще не підтверджена, однак вона значно перевищує офіційну – 56 осіб, про це повідомляє BBC.

Правозахисники заявили, що оцінка базується на інформації з лікарень, кладовищ, свідків на стадіоні, сімей жертв, мечетей, церков і місцевих ЗМІ, зокрема повідомляють, що понад 50 людей вважаються зниклими безвісти.

Військовий уряд країни застеріг від поширення "непідтвердженої" інформації та заявив, що розслідування трагедії у місті Нзерекоре триває.

Міністр юстиції Яя Кайраба Каба зауважив, що будь-кого, хто поширює "неперевірену або шкідливу інформацію", заарештують та притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, під час фіналу футбольного турніру між командами Лабе та Нзерекоре на стадіоні почалась тиснява, як наслідок, загинули люди. Більшість із них – діти. Інцидент стався після спірного суддівського рішення під час матчу, що спричинило заворушення та хаос на стадіоні. Правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як люди намагалися втекти.

Правозахисники звинувачують у трагедії організаторів гри та правлячу військову хунту Гвінеї, яка проводила турнір на честь президента Мамаді Думбуя.

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