Смертельне освідчення: у Канаді розбився літак із пропозицією руки і серця

Пасажир повітряного судна загинув, а пілот отримав поранення.

У Канаді в неділю, 3 жовтня, легкий літак Cessna 172 із банером з пропозицією руки і серця розбився неподалік від Старого Монреаля.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався на острові Сент-Елен в Монреалі. Внаслідок авіакатастрофи пасажир повітряного судна загинув, а пілот отримав поранення і був госпіталізований.

Також читайте У США після зіткнення з птахом загорівся літак

Незадовго до падіння пілот повідомляв про несправність двигуна, однак слідчі поки не встановили остаточну причину аварії. "Ми ще нічого не виключили, - розповіли правоохоронці. - Нам потрібно уважно подивитися на все".

За даними Ради з безпеки на транспорті Канади, в момент аварії до літака було закріплено банер із написом "Ти вийдеш за мене?". За попередніми даними, він впав у річку.

Раніше на півночі Італії невеликий приватний літак впав на будинок. В авіакатастрофі загинули вісім людей, які перебували на борту, зокрема румунський мільярдер Дан Петреску та його 30-річний син.

Новини світу: в Австралії літак пролетів на небезпечно близькій відстані до хмарочосів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання