Смертельне полювання: буйвол затоптав мільйонера

Буйвол / © Pixabay

Реклама

Нещасний випадок на полюванні коштував життя 52-річному американському мільйонеру Ешеру Воткінсу.

Про це повідомляє видання People.

Воткінс любив полювати на великих звірів і заплатив майже 10 тисяч за поїздку до південноафриканської провінції Лімпопо. Разом із ним до Африки приїхали мати, вітчим і брат. Доки мільйонер стежив за здобиччю, вони відпочивали на турбазі.

Реклама

Воткінс хотів підстрелити великого буйвола, що важить близько 1,3 тонни. Той помітив людину, кинувся на неї зі швидкістю 55 кілометрів на годину та розтоптав. Врятувати мільйонера не вдалося.

Нагадаємо, у Таїланді хірурги врятували життя чоловіка, якому ведмідь роздер обличчя. Тварина з такою силою вдарила його по обличчю, що чоловіка майже не можна було впізнати.