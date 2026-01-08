Смертельне селфі: турист загинув під час фотосесії на сумнозвісному водоспаді

Рятувальники на місці загибелі туриста на водоспаді в Таїланді / © Asia Pacific Press via ViralPress

Турист із Франції Алексіс Вергос став черговою жертвою водоспаду На Муанг 2 на острові Ко Самуї (Таїланд). Намагаючись зробити ідеальне фото зі своєю дівчиною, хлопець послизнувся на мокрому камінні та зірвався з висоти прямісінько на гострі брили.

Про це повідомляє Daily Mail.

Деталі загибелі туриста в Таїланді

22-річний Вергос загинув на популярному водоспаді в Таїланді, імовірно, під час фотознімань зі своєю дівчиною. Турист перебував біля водоспаду На Муанг 2 на острові Ко Самуї, коли 5 січня послизнувся на вологих каменях і впав униз.

Його супутниця, пані Роман, також зірвалася, але змогла схопитися за гілку дерева, що врятувало їй життя. Після цього вона звернулася до екстрених служб і самостійно спустилася донизу.

До пошуків залучили волонтерів-рятувальників, які за допомогою спеціального обладнання піднімалися водоспадом. Операція тривала приблизно три години.

Тіло загиблого знайшли затиснутим між великими кам’яними валунами.

Алексіс став п’ятим іноземним туристом, який загинув після падіння з цієї скелі.

Ця місцевість уже давно вважається небезпечною: тут неодноразово траплялися нещасні випадки, адже мандрівники часто намагаються зробити ефектні селфі, ігноруючи ризики.

«Турист і його дівчина прибули на Ко Самуї в неділю. Він фотографувався біля водоспаду, послизнувся, впав у воду, вдарився об каміння і загинув на місці. Його дівчина була поруч і саме вона сповістила поліцію. Наразі вона перебуває у стані глибокого шоку», — розповів майор поліції Чают Тулачетікул із поліцейського відділку Ко Самуї.

Водоспад у Таїланді, де загинув французький турист / © Asia Pacific Press via ViralPress

Туристи вже не вперше гинуть на цьому водоспаді

Це далеко не перший подібний випадок на цьому водоспаді. Туристи тут уже гинули або отримували серйозні травми.

Торік британський військовослужбовець зазнав важких ушкоджень, зламавши стегнову кістку та череп після падіння під час фотографування. 21-річний Ліам Ґібсон відвідував На Муанг 2, коли послизнувся та впав на кам’яний виступ кількома метрами нижче.

2019 року ще один турист із Франції загинув, проігнорувавши попереджувальні знаки заради селфі. 33-річний Бастьєн Пальм’є перебував там із другом у провінції Сураттхані. За словами близьких, чоловік знехтував застереженнями, переліз через мотузку та підійшов надто близько до краю.

Того ж року, у липні, на цьому ж місці загинув 26-річний іспанець Давід Рокамунді Конеса, намагаючись зробити фотографію.

«Протягом кількох місяців у цьому районі встановлено додаткові попереджувальні знаки тайською та англійською мовами. Більшість туристів дотримувалися застережень, і до цього часу подібних інцидентів не траплялося. Тепер ми розглянемо можливість посилення заходів безпеки — встановлення огорож або обмеження доступу до небезпечних ділянок. Влада координувала дії з французьким консульством, а також із партнеркою та родиною загиблого. Вони не ставили під сумнів причину смерті, оскільки були присутні під час інциденту», — заявив голова округу Ко Самуї Аморн Чумчуай.

До слова, торік у Римі 47-річний американець отримав критичні травми, намагаючись зробити селфі біля Колізею. Чоловік перелазив через огорожу, щоб знайти кращий ракурс для фото, але втратив рівновагу і наштрикнувся хребтом на гострий металевий штир. Рятувальники понад 20 хв. визволяли потерпілого, який знепритомнів від болю та масивної кровотечі. Туриста госпіталізували у важкому стані.