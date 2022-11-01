Смертельне селфі: в Туреччині 15-річна дівчина впала з даху будинку слідом за ґаджетом (фото)

Дівчина хотіла спіймати свій телефон, який вислизнув з рук, і втратила рівновагу.

У Туреччині 15-річна дівчина впала з даху 4-поверхового будинку під час того, як робла селфі.

Як повідомляє турецьке видання Cumhuriyet, трагедія сталася 12 жовтня в місті Ортаджа у провінції Мугла.

15-річна Меліке Ган Канавузлар намагалася сфотографувати себе на даху будинку, але в цей момент їй зателефонували, тоді мобільний вислизнув у неї з рук. Дівчина нахилилася, щоб спіймати його, втратила рівновагу та впала з висоти на тротуар.

скриншот з відео

Нещасний випадок зафіксували камерами відеоспостереження у сусідніх будинках. Спершу на землю впав телефон, після чого на тротуар упала його власниця.

скриншот з відео

Травмовану дівчину в критичному стані госпіталізували до державної лікарні, а потім перевели до відділення інтенсивної терапії в місті Мугла на південному заході Туреччини. Потерпілу намагалися врятувати, але через 18 днів вона померла.

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