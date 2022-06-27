Смертельне видовище на кориді у Колумбії: на арену обвалилася трибуна з глядачами (відео)

Смертельне видовище на кориді у Колумбії: на арену обвалилася трибуна з глядачами (відео)

Внаслідок обвалення трибуни з глядачами в місті Еспіналь загинули п'ятеро людей, повідомляється про понад 200 постраждалих.

У неділю, 26 червня, під час традиційної кориди, яка проводиться в Колумбії на честь свята святого Петра, на арені у місті Еспіналь обвалилася одна із трибун.

Про це повідомляє видання El Tiempo.

Офіційних даних про постраждалих поки що немає. У лікарні швидкої допомоги повідомили про понад 200 осіб, які отримали травми, наголосивши, що самотужки з такою кількістю пацієнтів не справляться.

Також йдеться про щонайменше 5 загиблих внаслідок нещасного випадку.

Una parte de la plaza de palcos de El Espinal #Tolima, que se arma para las festividades, se desplomo este mediodía de domingo, organismos de socorro reportan más de 200 heridos. pic.twitter.com/yFfXIRymQL — Derli López (@derlilopeza) June 26, 2022

Після інциденту бик, який мав стати учасником кориди, втік із арени. У зв’язку із цим у місті оголошено жовтий рівень тривоги.

На місці події працювали рятувальники, щоб допомогти постраждалим вибратися з-під уламків трибун.

Tragedia en el Espinal Tolima pic.twitter.com/UoQBncCm1F — Elizabeth Cristina Ortiz Peña (@ElizbethCristi7) June 26, 2022

Нагадаємо, у зоопарку в американському штаті Міннесота 12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевої недостатності.

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